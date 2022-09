SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 13 settembre 2022

Anche oggi, martedì 13 settembre 2022, il Simbolotto torna ancora una volta con i suoi numeri e simboli vincenti. La combinazione relativa all’estrazione è stata da poco comunicata e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori. In questi frangenti si stanno svolgendo le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti, dunque ne approfittiamo per ribadire due aspetti fondamentali: i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto devono essere verificati con estrema attenzione, dal momento che la chance di gettare una bolletta vincente è molto alta.

Inoltre, non va dimenticato quanto sia importante giocare in maniera responsabile. Ora, però, passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Ombrello (28), il Caffè (42), la Scala (27), la Mano (5), il Diamante (29). (Agg. di Alessandro Nidi)

PASSATO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO A REGALARE NUOVI MONTEPREMI

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti si palesano con le nuove estrazioni oggi, martedì 13 settembre 2022. I loro esiti saranno annunciati in serata, di fatto in contemporanea con le estrazioni del Lotto, concorso al quale è abbinato il Simbolotto. Azzeccare tutti i numeri e simboli vincenti assicurerebbe a chi scommette di intascarsi per intero la posta in palio, regalando così un’esultanza inattesa al fortunato possessore della schedina baciata dalla buona sorte.

Non è neppure complicato partecipare al Simbolotto; infatti, non occorre essere avvezzi al mondo delle scommesse per provare a ingaggiare un braccio di ferro con la buona sorte. Basta infatti eseguire una giocata del Lotto, a condizione che sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a settembre è quella di Palermo). Dopo questo step, gratuitamente e in maniera automatica il sistema provvederà a elaborare una combinazione molto casuale, imprimendola sulla porzione finale della vostra bolletta del Lotto, senza che sia necessario sborsare una cifra superiore rispetto a quella preventivata per la propria giocata del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Qual è la cifra massima che ci si può portare a casa giocando al Simbolotto, grazie ai suoi numeri e simboli vincenti? Il sito web del concorso, in prima battuta, riferisce che il premio più elevato agguantabile consiste in 10mila euro, ma occorre rimarcare come siano previsti anche riconoscimenti economici minori, che possono comunque dare adito a un momento di gioia ai giocatori. Si vince quindi anche quando si riesce a intercettare un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 e 2.

Da ultimo, diamo uno sguardo ai numeri e ai simboli frequenti del Simbolotto: al primo posto c’è il 36 (nacchere), che si fa desiderare da 37 concorsi; segue il 12 (soldato), in seconda posizione con 27 assenze. In terza piazza troviamo il 31 (anguria), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 18 (cerino), che non si palesa da 21 turni, nel 38 (pigna), che non campeggia da 15 estrazioni, nel tandem 33 (elica) e 2 (mela), latitante da 13 turni, nella coppia 41 (buffone) e 13 (rana), con 12 assenze accumulate, e, infine, nel 10 (fagioli) e nel 22 (balestra), che non si palesano rispettivamente da 11 sorteggi.

