SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 14 agosto 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, IN ARRIVO RICCHI PREMI PER I DUE CONCORSI “FRATELLI”?

Come ogni sabato torna l’appuntamento con il Simbolotto. Non fa eccezione neanche questo 14 agosto 2021 che precede il Ferragosto. E chissà che non sia proprio questo concorso a regalarvi un motivo in più per festeggiare. La cosa che dovete fare se volete tentare la sorta è ricordare di giocare al Lotto. Cosa c’entra col Simbolotto? Semplice: è proprio piazzando una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione per il mese in corso (ad agosto è la Nazionale), che riceverete in maniera del tutto automatica una schedina del Simbolotto. Al vostro biglietto del Simbolotto avrete accesso senza alcun costo aggiuntivo. Mica male per un gioco che garantisce a chi vince il primo premio 10mila euro di vincita per ogni euro investito. Si vince in ogni caso anche senza per forza azzeccare tutti e cinque i numeri e simboli, ovvero facendo “4”, “3” e “2.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni e 10eLotto di oggi 14 agosto: numeri vincenti!

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avverrà come da tradizione dopo il Lotto. Inganniamo allora l’attesa dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso odierno. Davanti a tutti per numero di assenze consecutive c’è il 31 Anguria con 53 ritardi. Seconda piazza per il 4 Maiale a quota 47 latitanze di fila, mentre il 42 Caffè sale sul podio come terzo forte dei suoi 20 concorsi da primula rossa. A ridosso troviamo una coppia, è quella composta dal 27 Scale e dal 43 Funghi, muta al momento dell’appello per 17 volte. Sesta casella della classifica occupata dal 10 Fagioli a quota 16 turni di assenza, settima appannaggio del 2 Mela, svanita dai radar da 14 estrazioni. In ottava piazza troviamo il 6 Luna con 12 ritardi. Chiude la top ten un’altra accoppiata, quella formata da 15 Ragazzo e 41 Buffone, entrambi assenti per 11 volte di fila.

LEGGI ANCHE:

LOTTO E SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 12 agosto 2021: quote e SuperstarSIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 12 agosto 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA