Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 14 aprile 2022

TERMINATO IL LOTTO, È ORA DI SIMBOLOTTO E DEI SUOI PREMI

Non può esserci serata di estrazioni senza quella del Simbolotto, che è ben più di un gioco abbinato al Lotto. Nel tempo ha, infatti, dimostrato di poter regalare delle belle vincite. Basti pensare a quanto accaduto a Carpi, in provincia di Modena, dove è stata realizzata ad esempio una vincita da 11mila euro grazie ad una cinquina del Simbolotto. Un gran bel risultato, dunque, a conferma del fatto che ci si può togliere delle belle soddisfazioni anche con questo gioco. Dunque, conosceremo i numeri vincenti di oggi, giovedì 14 aprile 2022, al termine della nuova estrazione, che si terrà ovviamente in concomitanza con quella del gioco principale, il Lotto.

Non dimenticate che per partecipare al concorso bisogna effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che nel caso del mese di aprile è quella di Genova. Un dettaglio non di poco conto, visto che è la condizione per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Del resto, non dovrete neppure scegliere i numeri e simboli da giocare, visto che ci pensa il sistema ad assegnare automaticamente la giocata.

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’altro aspetto non trascurabile del Simbolotto, oltre alla cinquina di numeri e simboli assegnata automaticamente, è la gratuità della partecipazione a questo gioco. Non bisogna, infatti, sborsare nulla in più rispetto a quanto si deve per partecipare all’estrazione del Lotto. Ora diamo uno sguardo ai simbolotti ritardatari. Al primo posto dei più assenti c’è il 43 funghi che non si vede da 25 estrazioni. Sono 19 le assenze accumulate dal 31 anguria, che quindi segue al secondo posto. Terzo posto per una coppia, quella formata da 9 culla e 22 balestra, che di ritardi ne vantano 18.

A seguire un’altra coppia, quella composta da 42 caffè e 8 braghe, che invece sono a quota 17 ritardi. Passiamo a 39 forbici, che non si vede da 16 appuntamenti. Invece sono 12 i ritardi di 3 gatta. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto sono 41 buffone e 4 maiale, entrambi assenti da 10 appuntamenti con la fortuna.











