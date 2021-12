Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 14 dicembre 2021

Nella giornata di oggi, martedì 14 dicembre 2021, si rinnova l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Da pochi istanti è stata resa nota la sequenza vincente e “Il Sussidiario” l’ha appuntata per voi in tempo reale. Ora, di conseguenza, ci accingiamo a fornirvela, non prima però di aver abbinato ciascun numero al suo simbolo corrispondente. Pertanto, è oltremodo importante effettuare un controllo accurato della vostra schedina, così che si possa essere sicuri di non buttare una giocata ritenuta troppo in fretta “non vincente”.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 14 dicembre 2021

Inoltre, non bisogna scordare l’importanza di scommettere in maniera responsabile e di ricorrere, per la verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Quadro (40), la Mela (2), il Disco (32), il Caffè (42), la Scala (27). (Agg. di Alessandro Nidi)

Superenalotto, Lotto, 10eLotto: estrazioni 11 dicembre/ Numeri vincenti e ritardatari

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO NON RESTA CHE ATTENDERE IL SIMBOLOTTO PER SCOPRIRE I PREMI DI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Questo 14 dicembre 2021 non fa eccezione: come ogni martedì torna puntuale l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto, così definito da noi de ilsussidiario.net per il fatto che i due concorsi sono estremamente connessi l’uno all’altro. Vi basti sapere che per partecipare all’estrazione del Simbolotto vi è un solo sistema: piazzare una giocata sul Lotto. Attenzione però: non su una ruota qualunque, bensì su quella in promozione per il mese in corso, che in questo caso specifico corrisponde a quella di Venezia. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a genrare una schedina contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi in palio. Il più ambito ammonta a 10mila euro per ogni euro investito, ma si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 dicembre 2021

SIMBOLOTTO: DIAMO IN CONTROLLO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come sempre l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Un modo per ingannare l’attesa può essere quello di dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso, così da stabilire se sulla vostra schedina sono capitati dei protagonisti che non escono da tempo o se invece sono degli habitué delle estrazioni. Il primo della lista in fatto di assenze consecutive il 17 Sfortuna, latitante da 42 concorsi consecutivi. Alle sue spalle continua ad andare a braccetto la coppia composta dal 43 Funghi e dal 44 Prigione: i due numeri sono attorcigliati da ormai 22 turni in serie.

Quarta posizione per il 9 Culla con 20 ritardi, quinta per l’8 Braghe, assente da 19 concorsi. Continuiamo a scendere e continuiamo a trovare delle coppie: una è quella composta da 4 Maiale e 14 Baule, che non fanno capolino da 16 estrazioni di fila; l’altra è quella formata da 41 Buffone e 26 Elmo, svaniti nel nulla da 14 concorsi. Chiude la top ten a quota 12 ritardi il 35 Uccello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA