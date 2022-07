Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 14 luglio 2022

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO REGALARE IMPORTANTI MONTEPREMI

Ci siamo, altro giro, altra corsa: il Simbolotto torna ad animare le speranze e i sogni di milioni di italiani in occasione dell’estrazione di oggi, giovedì 14 luglio 2022. L’esito del sorteggio sarà annunciato quando si concluderà quello del Lotto, dal momento che i due concorsi sono legati tra di loro a doppio filo. L’attesa si fa sempre più spasmodica in tutto lo Stivale, poiché centrare tutti e cinque i simboli vincenti rappresenterebbe un regalo estivo decisamente gradito e utile a far fronte alle spese più urgenti o, in alternativa, a concedersi uno sfizio procrastinato da tempo.

La curiosità dei giocatori, tuttavia, dovrà rimanere tale sino a questa sera e ne approfittiamo, contestualmente, per ricordarvi che vi è soltanto uno step da compiere, nel caso vogliate sfidare la buona sorte: quale? Semplice: eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese di luglio (Nazionale). Effettuato tale step, in maniera del tutto gratuita e, al tempo stesso, automatica, il sistema provvederà a elaborare una combinazione figlia del caso, che non comporterà alcun esborso addizionale per il giocatore.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA

Passiamo adesso in rassegna i premi che possono essere acciuffati giocando al Simbolotto. Sono tanti, infatti, gli scommettitori che si stanno ponendo domande circa la loro entità e siamo quindi pronti a soddisfare questa loro curiosità. Cominciamo col dire che il jackpot in palio corrisponde a 10mila euro, somma che non va affatto disprezzata, poiché messa sul piatto senza richiedere alcun tipo di esborso all’utente (eccezion fatta per l’importo scommesso al Lotto, ndr). Può esultare anche chi intercetta un quantitativo ridotto di numeri; riconoscimenti in denaro vanno anche a chi realizza il 4, il 3 e perfino con il 2.

Volgiamo infine lo sguardo alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto troviamo il tandem 19 (risata) e 9 (culla), che si fanno entrambi desiderare da 28 concorsi; seguono il 21 (lupo) e l’8 (braghe), mancanti entrambi da 22 estrazioni, e poi l’11 (topi) in terza posizione con 20 assenze. Successivamente, ci imbattiamo nel 33 (elica), assente da 17 turni, nel 26 (elmo), che ha accumulato 14 ritardi, nel 17 (sfortuna, 13 turni saltati) e, infine, nel terzetto composto dal 36 (nacchere), dal 7 (vaso) e dal 24 (pizza): nessuno di questi tre numeri e simboli del Simbolotto si palesa da 11 concorsi.











