SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 14 ottobre 2021

Nella serata di oggi, giovedì 14 ottobre 2021, torna a palesarsi il consueto appuntamento con il Simbolotto e con una nuova estrazione. Davvero pochissimi minuti fa sono stati rivelati i numeri vincenti: noi de “Il Sussidiario” siamo riusciti ad annotarli in tempo reale e ora ve li comunichiamo, abbinandoli ai simboli corrispondenti. La vera peculiarità di questo concorso, infatti, consiste proprio nell’accostamento dei numeri ai simboli, che costituisce un vero e proprio tratto distintivo di questo gioco.

Diventa pertanto fondamentale effettuare un controllo approfondito della schedina, così da essere sicuri di non gettare via una giocata vincente. Rinnoviamo pertanto l’invito a giocare responsabilmente e a procedere con le operazioni di verifica della vostra bolletta, ricorrendo anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Naso (16), l’Italia (1), il Disco (32), il Vaso (7), il Caffè (42). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO UN RICCO PREMIO?

Ritorna questa sera, 14 ottobre 2021, un nuovo appuntamento in compagnia del Simbolotto, il gioco che fa capolino subito dopo il Lotto. Si tratta dell’opzione più attesa del gioco primario che però permette, in caso di serata fortunata, di potersi portare a casa un tesoretto aggiuntivo di tutto rispetto, il cui valore più raggiungere quota 10 mila euro. Consiste nel centrare i cinque numeri ed i relativi simboli presenti sulla propria schedina di gioco e scelti sui 45 disponibili. Una scelta del tutto automatica, però, rispetto alla quale non è possibile mettere in atto alcuna strategia particolare se non scegliere di abbandonarsi unicamente al fato ed alla Dea Bendata.

Questo perché l’estrazione del Simbolotto avviene in modo automatico ed assolutamente gratuito previa puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Per ottobre 2021 la ruota protagonista è quella di Roma dopo aver salutato a settembre quella di Palermo. Una volta rispettato l’unico requisito richiesto, non resta che attendere l’estrazione del Lotto e la successiva del Simbolotto per scoprire se si tratta della serata fortunata per portarsi a casa un premio in più oltre alle eventuali vincite nel Lotto.

SIMBOLOTTO: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Manca ancora un po’ di tempo prima di conoscere la nuova fortunata combinazione del Simbolotto che arriva puntuale poco dopo il Lotto. Come ingannare l’attesa? I più curiosi ed i veri appassionati di numeri potranno trovare come sempre interessante dare uno sguardo alla top ten dei numeri e dei simboli ritardatari anche in questo gioco opzionale, sebbene la loro conoscenza non andrà in alcun modo ad influire sulla cinquina che sarà a breve estratta.

In cima alla top ten dei ritardatari nel Simbolotto si rinnova la presenza del 41 Buffone che continua ormai a latitare da 37 concorsi. Si lascia alle spalle sul secondo gradino dell’immaginario podio il 14 Baule che finora ha collezionato 28 sonore assenze. Chiude il terzetto da podio il 22 Balestra, assente da 25 estrazioni. Ad occupare un ruolo di rilievo nella top ten ci pensa il 36 Nacchere con un ritardo di 24 estrazioni; a quota 21 troviamo il 2 Mela mentre con 19 ritardi troviamo il 19 Risata. Il 10 Fagioli manca da 10 estrazioni. Segue il 17 Sfortuna (16); da 13 concorsi mancano il 5 Mano e il 24 Pizza mentre da 12, il 31 Anguria e il 37 Piano.

