Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 14 settembre 2021

In questo secondo martedì del mese, 14 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, che torna quest’oggi con una nuova estrazione. Pochi secondi fa sono stati rivelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo trascritti per voi in tempo reale e abbinandoli prontamente ai simboli corrispondenti. Ricordiamo, infatti, che la particolarità di questo concorso risiede proprio nell’accostamento dei numeri ai simboli: una caratteristica che rende unico questo gioco, se paragonato agli altri presenti in Italia.

Ad ogni sequenza estratta, dunque, vengono associati diversi significati. Al di là degli emblemi sorteggiati, va scrupolosamente verificata la schedina di gioco, così da essere sicuri di non cestinare una giocata vincente. Oltre all’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’esortazione a procedere con la verifica della vostra bolletta anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Anguria (31), il Piano (37), l’Elmo (26), la Pigna (38), il Soldato (12). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO, CRESCE L’ATTESA PER IL SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Martedì 14 settembre 2021 non fa eccezione: è il giorno dell’estrazione del Simbolotto, che si presenta puntuale all’appuntamento con gli appassionati ogni martedì, giovedì e sabato. Noi siamo soliti definire il Simbolotto il gioco “gemello” del Lotto: il motivo di questa associazione è da attribuire al fatto che, per partecipare, è necessario giocare una schedina sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso.

Per questo settembre 2021 si tratta della ruota di Palermo. Ma come funziona il meccanismo? Semplice, una volta piazzata la giocata sul Lotto, sarà il sistema in maniera del tutto automatica – e soprattutto gratuita – a generare per voi una schedina del Simbolotto contenente 5 numeri e simboli. Sarà con questi che andrete a caccia della cinquina vincente, che potrà regalarvi 10mila euro di premi per ogni euro giocato! Perché non provare? Dopotutto è gratis!

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI IN ATTESA ELL’ESTRAZIONE

Da tradizione l’estrazione del Simbolotto avviene dopo quella del Lotto. Serve dunque un escamotage per ingannare l’attesa. Che ne dite di dare un’occhiata alle statistiche riguardanti numeri e simboli ritardatari? Il primatista in fatto di assenze di fila al Simbolotto è il 43 Funghi, latitante da 30 estrazioni di fila. In seconda posizione fa notare la sua mancanza anche il 6 Luna, ritardataria da 25 turni, mentre al terzo posto (non) troviamo il 41 Buffone con 24 ritardi. Quarta piazza appannaggio del 16 Naso, che cresce fino a 23 assenze. Top five completata dal 34 Testa, con 22 ritardi.

Sono 19 le estrazioni da primula rossa del 38 Pigna, mentre il 39 Forbici non fa capolino da 17 turni. A completare il quadro delle prime 10 posizioni in classifica troviamo infine due coppie: quella composta da 12 Soldato e 14 Baule, entrambi assenti da 15 turni, e quella formata da 45 Rondine e 22 Balestra, che non rispondono all’appello da 12 concorsi. Che sia la volta buona?



