SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 15 febbraio 2022

Anche quest’oggi, martedì 15 febbraio 2022, è giunto il tempo di rivolgere l’attenzione verso una nuova estrazione del Simbolotto. La sequenza magica è stata annunciata pochi istanti fa e “IlSussidiario.net” l’ha appuntata in tempo reale: siamo pronti a fornirvela nelle prossime righe, non prima però di avere ultimato le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Diventa come sempre imprescindibile effettuare un controllo accurato della vostra schedina, così da non buttare via una giocata etichettata troppo frettolosamente come “non vincente”.

Occorre inoltre sempre tenere a mente l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: le Braghe (8), il Diamante (29), la Prigione (44), le Nacchere (36), il Maiale (4). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRATTO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E DELLE SUE VINCITE

Si apre una nuova settimana in compagnia del Simbolotto, concorso abbinato al Lotto e che svelerà la propria combinazione fortunata di numeri e simboli nella prima serata di oggi, martedì 15 febbraio 2022. Un gioco che appassiona e calamita l’attenzione degli scommettitori del Lotto, dal momento che consente loro di ambire alla conquista di un gruzzoletto extra senza mettere ulteriormente mano al portafoglio rispetto all’importo relativo alla schedina del Lotto.

Infatti, se i giocatori sceglieranno di puntare i loro numeri fortunati sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto, potranno partecipare automaticamente e gratuitamente all’estrazione della combinazione fortunata del gioco complementare, che permette ogni martedì, giovedì e sabato di incrementare l’opportunità di incamerare fino a 10mila euro in più. Per questo mese, di fatto sino all’estrazione di sabato 26 febbraio, la ruota in promozione è quella di Cagliari: di conseguenza, basterà puntare su di essa durante la giocata odierna del Lotto e attendere poi la combinazione vincente del Simbolotto, che dovrà essere confrontata con quella impressa dal sistema sulla vostra bolletta.

I RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO?

Attendiamo dunque di conoscere l’esito dell’estrazione odierna del Simbolotto e ne approfittiamo per rammentare a voi tutti che in questo gioco non si esulta esclusivamente indovinando tutti e cinque i numeri e i simboli estratti, ma anche mettendo a referto 4, 3 e 2 punti, ai quali corrispondono premi minori messi in palio. Intanto, anche per mera curiosità, volgiamo lo sguardo ai simboli e ai numeri ritardatari, così da poter operare un confronto immediato con la sequenza assegnatavi in modo del tutto automatico e casuale dal gioco.

Secondo le statistiche aggiornate, in cima alla top ten dei ritardatari nel Simbolotto troviamo il 36 (nacchere), che manca da 22 estrazioni, mentre in seconda posizione c’è, a quota 20 concorsi, la rana (13). Con un ritardo di 18 turni, in terza posizione e dunque sul gradino più basso del podio, segnaliamo il 5 (mano). Passiamo poi al 27 (scala) (17) e al 37 piano (16). Concludiamo la top ten dei ritardatari con cinque ulteriori assenze: il 21 lupo (15), il 33 (elica) e il 26 (elmo) (14), il 10 (fagioli, 13 estrazioni) e il 3 (gatta, 12 latitanze consecutive).

