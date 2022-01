SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 15 gennaio 2022

IL LOTTO LASCIA SPAZIO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Torna anche oggi, sabato 15 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto. Non lo conoscete? Ve ne spieghiamo il funzionamento in un attimo. Per partecipare non è necessario prevedere alcuna spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista per il Lotto. La condizione per giocare al Simbolotto è infatti quella di fare una puntata sul Lotto, più precisamente sulla ruota in promozione per il mese in corso. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi del gioco. Vi state chiedendo qual è la ruota in promozione per questo gennaio 2022? Si tratta di quella di Bari. Ultima informazione: il primo premio per chi fa l’en plein ammonta a 10mila euro per ogni euro investito.

SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Anche oggi l’estrazione del Simbolotto avrà luogo subito dopo quella del Lotto. Come possiamo ingannare l’attesa fino al fatidico momento? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Iniziamo allora la nostra carrellata di statistiche a partire dal 43 Funghi, ritardatario da 36 turni di fila e primatista di questa particolare classifica. In seconda posizione c’è il 23 Amo, assente da 25 estrazioni, tre in più del 12 Soldato, latitante da 22. Quarta piazza per il 20 Festa, che non fa capolino da 21 concorsi. Ultimo posto della topo five? Appartiene ad una coppia, quella composta da 19 Risata e 22 Balestra, entrambi spariti da 21 turni. La settima posizione spetta di diritto al 38 Pigna con 20 ritardi, l’ottava al 34 Testa con 18. Ultime due caselle della top ten? Sono quelle occupate da 15 Ragazzo e 24 Pizza, ritardatari da 15 e 14 estrazioni.

