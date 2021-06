SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 15 giugno 2021

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SIMBOLOTTO IN QUESTO MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Conoscete il Simbolotto gioco “gemello” del Lotto? Si tratta di un concorso che ogni martedì, giovedì e sabato mette a disposizione un primo premio da 10mila euro. Ma perché stabiliamo un rapporto di “parentela” così stretto con il Lotto? Il motivo è presto detto: basta giocare al Lotto per avere accesso ad una schedina del Simbolotto che, potenzialmente, potrà contenere la cinquina di numeri e simboli vincenti. Questo avverrà in maniera del tutto gratuita, con il sistema che genererà in maniera del tutto automatica il biglietto del Simbolotto in questione una volta piazzata la giocata del Lotto. Quel che è importante ricordare è che partecipare al Simbolotto è necessario sì giocare al Lotto, ma in particolare sulla ruota in promozione nel mese. Per questo giugno 2021 si tratta di quella di Napoli.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 giugno: i numeri vincenti

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Uno degli aspetti più interessanti per coloro che giocano al Simbolotto è quello legato ai numeri e simboli ritardatari. Davanti a tutti per numero di assenze c’è sempre il 2 Mela, che si avvia oggi a toccare il quarantesimo ritardo consecutivo. Seconda piazza per il 37 Piano, che nell’estrazione odierna potrebbe toccare proprio quota 37 ritardi. Il 10 Fagioli e il 31 Anguria sono terzo e quarto in classifica rispettivamente con 28 e 27 assenze consecutive. Nella top five c’è il 12 Soldato, in ritardo da 22 turni di fila. Sesta casella per il 4 Maiale, che non risponde presente all’appello da 21 turni. Vanno a braccetto il 5 Mano e il 41 Buffone, ritardatari per 18 volte di fila. Nona casella per il 33 Elica, in ritardo per 18 turni. Chiude la top ten il 45, latitante da 14 estrazioni.

LEGGI ANCHE:

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 12 giugno 2021: ‘stelle’ fortunateSimbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 12 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA