Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 15 luglio 2021

Nuovo appuntamento con il gioco del Simbolotto che ritroveremo subito dopo il Lotto anche nella prima serata di oggi, giovedì 15 luglio. Nel corso dell’estrazione centrale della settimana, infatti, c’è una possibilità in più per gli appassionati del Lotto per potersi portare a casa una ulteriore vincita oltre alle eventuali realizzabili con il gioco principale. La Dea Bendata, infatti, potrebbe arrivare ben due volte, una in seguito al concorso del Lotto ed una dopo l’estrazione dei numeri e dei simboli legati al gioco complementare del Simbolotto. Quest’ultimo permette di vincere, in caso di serata super fortunata, un premio aggiuntivo fino a 10 mila euro! Ma come poter sfruttare tutte le possibilità offerte in occasione della nuova serata all’insegna della fortuna?

Per partecipare all’estrazione Simbolotto è molto semplice ma soprattutto gratuito. Non vi è alcuna schedina da compilare ma basterà solo puntare nel Lotto sulla ruota in promozione nel corso del mese, che per tutto Luglio ed Agosto sarà la ruota Nazionale. In automatico, dunque, sarà generata una schedina di gioco del Simbolotto, completamente gratuita e sulla quale viene riportata la combinazione di cinque numeri e simboli scelti da una rosa di 45. Dovessero essere presenti anche sul proprio scontrino di gioco si andrà incontro ad una attesissima vincita!

Il Simbolotto permette di portarsi a casa dei premi extra nel corso della stessa serata dedicata al Lotto. Si vince centrando l’intera combinazione che frutterà un premio di 10mila euro ma anche in caso di “4”, “3” e “2” con premi rispettivamente di 50, 5 e 2 euro. Ma allora perché non tentare la sorte? Dopo aver visionato le regole per poter partecipare, ecco qual è stata la combinazione estratta lo scorso martedì sera: il Soldato (12), l’Ombrello (28), la Testa (34), il Disco (32), le Braghe (8). Diamo ora uno sguardo ai principali ritardatari anche nel gioco del Simbolotto con la top ten aggiornata all’ultimo concorso. In apertura di classifica troviamo il 31-Anguria con 40 estrazioni in ritardo. Latita da 34 concorsi il 4-Maiale mentre sono 31 le estrazioni mancanti per il 41-Buffone. Appena giù dal podio troviamo a quota 26 concorsi il 7-Vaso ed il 22-Balestra, mentre il 44-Prigione ha ad oggi collezionato 21 ritardi. Sono 19 le assenze collezionate dal 35-Uccello mentre il 9-Culla ha registrato 18 assenze. Chiude la top ten dei ritardatari anche nel Simbolotto il 17-Sfortuna (17), il 37-Piano (12) ed il 6-Luna (11).

