Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 16 dicembre 2021

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: TUTTO PRONTO PER LA NUOVA ESTRAZIONE

Nella prima serata di oggi si torna ad incrociare le dita in occasione della nuova estrazione del Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto e che arriva puntuale subito dopo l’estrazione dei numeri su tutte le ruote. In maniera del tutto automatica, saranno disponibili cinque numeri e cinque relativi simboli, pronti per essere consultati e scoprire se per caso hanno contribuito, con la complicità della Dea Bendata, ad incrementare sempre di più il gruzzoletto della serata. Oltre alle eventuali vincite nel gioco del Lotto, infatti, il Simbolotto dà la possibilità di centrare un premio fino a 10mila euro per ogni euro investito. Ma come è possibile partecipare?

Per tentare la fortuna anche nel gioco del Simbolotto, non occorre compilare alcuna schedina. Tutto accade in maniera gratuita ed automatica salvo un piccolo requisito da rispettare: puntare la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione durante il mese nel Simbolotto. Per questo dicembre si tratta della ruota di Venezia. A questo punto non dovrete fare altro che attendere i cinque numeri e simboli estratti da una rosa di ben 45. Pronti a tentare la sorte?

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’attesa per la nuova estrazione del Simbolotto potrebbe contribuire a rendervi nervosi. Tuttavia occorre attendere prima il nuovo concorso del Lotto. Come ingannare il tempo? A dispetto degli altri giochi il Simbolotto, svolgendosi tutto in modo automatico, non richiede alcuna strategia o tattica particolare. Tutto infatti si svolgerà secondo una procedura ben collaudata. Ad ogni modo, anche in questo gioco non mancano i simboli ed i numeri ritardatari da consultare per una mera curiosità: diamo subito uno sguardo!

Nella classifica dei maggiori ritardatari nel Simbolotto, a conquistare la vetta è il 17 Sfortuna, quella che noi non vi auguriamo affatto, e che si fa attendere da ben 43 concorsi. Sono invece 23 le estrazioni finora saltate dalle accoppiate 44-Prigione e 43-Funghi. Al terzo posto troviamo con 21 ritardi il 9 Culla, seguito appena fuori dal podio dall’8 Braghe (20). Alle sue spalle troviamo invece con 17 estrazioni mancanti il 4 Maiale ed il 14 Baule, seguito con 15 concorsi dal 41 Buffone e 26 Elmo.

