Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 16 luglio 2022

DOPO IL LOTTO SPETTA AL SIMBOLOTTO REGALARE NUOVI PREMI

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni del Simbolotto, che fa ritorno nuovamente nella serata di oggi, sabato 16 luglio 2022. Saranno numerosi gli italiani in attesa di scoprire la sequenza vincente e, in tal senso, ne approfittiamo per rammentare a tutti che l’esito del sorteggio sarà annunciato quando terminerà ufficialmente quello del Lotto, visto e considerato che i due concorsi sono strettamente legati fra di loro. Chiaramente, centrare tutti e cinque i simboli vincenti significherebbe ricevere un dono prezioso da questa bollente estate italiana e consentirebbe di investire il gruzzoletto incassato per fare fronte alle spese più urgenti o per togliersi qualche piccolo sfizio.

Giocare al Simbolotto è davvero molto semplice; infatti, si deve unicamente eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (in questo caso, la Nazionale). Archiviato tale passaggio, in maniera automatica e gratuita il sistema tenterà di elaborare una combinazione frutto del caso, che non farà sborsare un solo centesimo in più a chi scommette.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Vediamo ora quali sono i premi che possono essere agguantati al Simbolotto. Il jackpot in palio corrisponde a 10mila euro, somma che non va affatto disprezzata, in quanto viene messa sul piatto – come dicevamo poche righe fa – senza richiedere alcun tipo di esborso all’utente (eccezion fatta per l’importo scommesso al Lotto, ndr). Può esultare anche chi intercetta un quantitativo inferiore di numeri; infatti, viene premiato anche chi centra il 4, il 3 e perfino con il 2.

Infine, osserviamo assieme a voi la classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca il tandem 19 (risata) e 9 (culla), che si fanno entrambi desiderare da 29 concorsi; seguono il 21 (lupo), mancante da 23 estrazioni, e poi l’11 (topi) in terza posizione con 21 assenze. Successivamente, ci imbattiamo nel 33 (elica), assente da 18 turni, nel 26 (elmo), che ha accumulato 15 ritardi, nel 17 (sfortuna, 14 turni saltati) e, infine, nel terzetto composto dal 36 (nacchere), dal 7 (vaso) e dal 24 (pizza): nessuno di questi tre numeri e simboli si palesa da 12 concorsi.

