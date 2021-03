Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 16 marzo 2021

Anche il Simbolotto ha dato il suo responso, i numeri fortunati abbianti ai simboli associati alla ruota di Firenze del Lotto. Ed eccoli: la Mano (5), l’Ombrello (28), la Festa (20), i Fagioli (10), il Cerino (18). CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10eLOTTO E SUPERENALOTTO

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il gioco del Simbolotto in questo martedì 16 marzo 2021. Se siete appassionati di giochi come Lotto e Superenalotto non potete esimervi dal tentare la sorte anche al Simbolotto, a maggior ragione considerando che si può vincere in maniera del tutto gratuita. L’unico requisito da soddisfare per prendere parte all’estrazione di numeri e simboli vincenti del Simbolotto è infatti quella di giocare una schedina del Lotto. Sarà poi il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una cinquina di numeri e simboli che rappresenterà il vostro biglietto della fortuna nell’estrazione del giorno. Occhio però: non basta giocare al Lotto su una ruota a caso per avere accesso al Simbolotto, bisogna scegliere la ruota in promozione del mese. Per questo marzo 2021 si tratta della ruota di Firenze. Pronti a giocare?

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Se siete tra i tanti che oggi cercheranno di fare “5” mettendo le mani sul primo premio del Simbolotto da 10mila euro, allora è bene che siate informati sulle statistiche più importanti del concorso. In questo senso non si può prescindere da numeri e simboli ritardatari. Davanti a tutti si conferma l’8 Braghe, assente all’appello degli estratti da 27 turni. Continuano invece a viaggiare a braccetto il 42 Caffè e il 17 Sfortuna, assenti da 26 concorsi di fila. A seguire troviamo il 36 Nacchere, con 22 ritardi in serie, che precede la coppia composta dal 44 Prigione e dal 33 Elica, latitante da 16 turni di fila. Ancora più indietro il 15 Ragazzo e il 24 Pizza, che non danno loro notizie da 15 estrazioni. Nona piazza per il 39 Forbici, sparito dai radar da 13 turni, mentre a chiudere la top ten troviamo 18 Cerino e 9 Culla, entrambi assenti da 12 concorsi. Che sia la volta buona?

