Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 16 novembre 2021

Oggi, martedì 16 novembre 2021, è tempo di un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Proprio pochi istanti fa la sequenza fortunata è stata comunicata e “Il Sussidiario” l’ha annotata in tempo reale. Adesso, di conseguenza, siamo pronti a fornirvela, non prima però di aver condotto a termine le fasi di abbinamento di ogni numero al suo simbolo corrispondente. È pertanto fondamentale eseguire un controllo accurato della vostra schedina, così che possiate essere certi di non gettare via una giocata etichettata troppo precipitosamente come “non vincente”.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 16 novembre: numeri vincenti!

Non va scordata l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Diamante (29), la Pizza (24), l’Amo (23), l’Anguria (31), il Ragazzo (15). (Agg. di Alessandro Nidi)

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 13 novembre: il Superstar

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO E LE SUE VINCITE ECCO IL GIOCO DEL SIMBOLOTTO

Questo 16 novembre non fa eccezione: come ogni martedì torna l’appuntamento con il Simbolotto. Stiamo parlando, per chi ancora non lo conoscesse, del concorso stretto parente del Lotto. Si peni che per giocarvi, infatti, è necessario unicamente piazzare una puntata sul Lotto. Sarà il sistema, a quel punto, a generare in maniera del tutto automatica e gratuita una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli coi quali andare a caccia del premio più alto, corrispondente a 10mila euro per ogni euro investito.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 novembre 2021

C’è però una clausola da rispettare per aver accesso alla schedina del Simbolotto (peraltro senza esborso aggiuntivo rispetto alla giocata del Lotto): ovvero ricordarsi di piazzare la propria puntata sulla ruota del Lotto in promozione, che in questo mese di novembre è quella di Torino. Tutto chiaro? Siete pronti a sfidare la sorte?

SIMBOLOTTO, DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione anche oggi, martedì 16 novembre 2021, l’estrazione del Simbolotto avrà luogo dopo quella del Lotto. Per ingannare l’attesa scegliamo allora di fare un tuffo tra le statistiche dei numeri e simboli ritardatari del giorno. Iniziamo allora dal 19 Risata, che guida la classifica dei ritardi con 33 turni di assenza consecutivi. Seconda posizione per il 17 Sfortuna, ritardatario da 30 concorsi; poi spazio al 18 Cerino, che non fa capolino da 24 concorsi in serie. Il 25 Natale non si vede invece da 19 estrazioni, mentre il 15 Ragazzo chiude la top five con le sue 17 latitanze. Primula rossa da 15 concorsi il 39 Forbici. Poi un terzetto: è quello composto da 39 Diamante, 20 Festa e 32 Disco; costoro sono tutti assenti all’appello da 12 concorsi. A completamento della top ten troviamo il 44 Prigione, ritardatario da 10 estrazioni: sarà quella odierna quella in cui ritroverà la libertà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA