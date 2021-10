Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 16 ottobre 2021

Anche nella serata di oggi, sabato 16 ottobre 2021, ritorna l’appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Soltanto pochi istanti fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario”, come siamo abituati a fare, li abbiamo annotati in tempo reale per voi e siamo pronti a comunicarveli, ovviamente abbinandoli ai simboli corrispondenti. La vera caratteristica di questo concorso, infatti, risiede nell’accostamento dei numeri ai simboli, che incarna un vero e proprio tratto peculiare di questo gioco.

Diviene di conseguenza fondamentale eseguire un controllo approfondito della schedina, così da essere totalmente certi del fatto di non essere in procinto di cestinare una giocata ritenuta erroneamente non vincente. Ecco che, pertanto, nel ricordarvi l’importanza del gioco responsabile, vi esortiamo a procedere con le operazioni di verifica della vostra bolletta, facendo ricorso anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Festa (20), l’Elica (33), il Maiale (4), il Diamante (29), il Disco (32). (Agg. di Alessandro Nidi)

Torna anche oggi, sabato 16 ottobre, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Un grado di parentela molto stretto che noi de ilsussidiario.net ci sentiamo di affermare in ragione del fatto che per giocare al Simbolotto è necessario fare una puntata sul concorso del Lotto. Serve infatti piazzare una giocata sulla ruota in promozione del mese – che per questo ottobre 2021 è quella di Roma – per far sì che il sistema generi in maniera del tutto automatica e gratuita (ovvero senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla giocata del Lotto) una schedina del Simbolotto.

Essa conterrà cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia di un primo premio che, per chi li azzecca tutti, corrisponde a 10mila euro per ogni euro di importo investito. Attenzione però: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”. Cosa aspettate a giocare?

L’estrazione del avviene come di consueto dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari, con la speranza che la legge dei grandi numeri serva a qualcosa e li riporti a venire fuori tra gli estratti dopo una lunga assenza. Primatista in fatto di ritardi è il 41 Buffone, che si nasconde da ormai 38 concorsi. Seconda posizione per il 14 Baule, ritardatario da 29 turni, davanti al 22 Balestra, che non dà sue notizie da 26 turni.

Quarta piazza per il 36 Nacchere, in ritardo da 25 concorsi; quinta per il 2 Mela, che non si vede da 25 estrazioni. Di poco fuori dalla top five il 19 Risata, che giovedì ha toccato quota 20 ritardi. Settima casella per il 10 Fagioli, in ritardo da 19 turni. Ottava posizione in classifica per il 17 Sfortuna, ritardatari – guarda un po’ – da 17 estrazioni. A completamento della top ten un’accoppiata: è quella composta da 5 Mano e 24 Pizza, ritardatari entrambi da 14 concorsi di fila.



