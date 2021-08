Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 17 agosto 2021

Primo appuntamento della terza settimana del mese corrente con il Simbolotto, che fa ritorno oggi, martedì 17 agosto 2021, con una nuova, attesa estrazione. I numeri vincenti sono stati finalmente svelati e “Il Sussidiario”, ancora una volta, è stato celere nel registrarli, unitamente ai simboli corrispondenti. La particolarità di questo concorso, infatti, consiste proprio nell’abbinamento tra numeri e simboli, che non fanno altro che caratterizzare questo gioco, sino a farlo diventare unico e decisamente diverso dagli altri.

Inevitabilmente, ad ogni sequenza estratta sono associati significati differenti, ma ogni giocatore è libero di interpretare secondo le proprie conoscenze e le proprie convinzioni i numeri. A proposito: al di là di qualsivoglia aspetto legato agli emblemi chiamati in causa dalla sorte, ciò che veramente importa è controllare accuratamente la propria schedina di gioco, in modo da essere sicuri al 100% di avere vinto oppure no. Non vogliamo indugiare ulteriormente, ma, oltre al consueto consiglio di giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’invito a procedere con la verifica della vostra giocata anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Spazio, adesso, ai numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Italia (1), le Nacchere (36), l’Elica (33), il Caffè (42), il Natale (25). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO E I SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi, martedì 17 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Qual è il regolamento di questo gioco? Niente di troppo complicato: basta ricordare che per giocare al Simbolotto è necessario piazzare una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione, che per questo agosto 2021 è ancora la ruota Nazionale. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica,a d asssociare alla sopracitata schedina del Lotto anche un biglietto del Simbolotto. A quel punto non vi resterà che attendere l’estrazione del giorno (ce n’è una ogni martedì, giovedì e sabato) per vedere se i cinque numeri e simboli estratti sono anche i vostri. Non disperate se mancate ne mancate uno o più: se è vero che facendo “5” si ha accesso ad una vincita pari a 10mila euro per ogni euro giocato, lo è pure che ad essere messi in palio sono anche premi per chi ne azzecca, 4, 3 o 2.

SIMBOLOTTO: SCOPRI I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Numeri e simboli ritardatari che tornano protagonisti della nostra rubrica dedicata al Simbolotto. Vediamo adesso qualis sono i grandi assenti alla vigilia del concorso odierno. Davanti a tutti per numero di ritardi consecutivi troviamo ancora una volta il 31 Anguria con le sue 54 assenze. Seconda posizione per il 4 Maiale, che resiste a quota 48 con un margine rassicurante rispetto ai 21 turni di ritardo del 42 Caffè.

Ai piedi del podio del Simbolotto troviamo la coppia composta da 43 Funghi e 27 Scala, latitante da 18 estrazioni di fila. Sono invece 17 i concorsi in cui il 10 Fagioli non ha risposto presente all’appello. La settima piazza spetta di diritto al 6 Luna, primula rossa da 13 turni. Alle sue spalle il 15 Ragazzo e il 41 Buffone, entrambi a quota 12 ritardi. Chiude la top ten l’accoppiata 16 Naso-23 Amo, ritardataria per 11 volte.

