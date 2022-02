Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 17 febbraio 2022

IN ARRIVO RICCHE VINCITE AL SIMBOLOTTO DOPO QUELLE DEL LOTTO?

Nell’appuntamento centrale della settimana, torna il Simbolotto nella prima serata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. Il tempo di terminare l’estrazione dei numeri su tutte le ruote del Lotto che sarà il momento di scoprire i numeri vincenti del Simbolotto. Il gioco complementare permetterà in caso di serata baciata dalla Dea Bendata di portarsi fino a 10mila euro oltre alle eventuali vincite collezionate nel Lotto.

In tanti a questo punto vorranno sapere come poter aderire alla possibilità di sfidare la fortuna nella prima serata odierna e la risposta è molto semplice. E’ richiesto un solo requisito per giocare al Simbolotto in modo totalmente gratuito ed automatico. Basta infatti eseguire una puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso nel Simbolotto. Per questo febbraio 2022 si tratta nel dettaglio della ruota di Cagliari. Questo permetterà di partecipare automaticamente all’estrazione del Simbolotto grazie ad una combinazione di simboli e relativi numeri che troverete sul proprio scontrino di gioco. Non dovrete far altro che attendere la cinquina fortunata e confrontare quella presente sulla vostra schedina per scoprire se avrete o meno vinto.

SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL CONCORSO LOTTOMATICA

Centrando tutti e cinque i numeri ed i simboli del Simbolotto sarà possibile mettere le mani sul premio maggiore messo in palio dal gioco. Tuttavia è possibile vincere anche somme inferiori centranto il 4, il 3 ed il 2. In vista della nuova estrazione, scopriamo quali sono i simboli ed i numeri ritardatari nel Simbolotto. Si tratta di una mera curiosità dal momento che il gioco “gemello” al Lotto non prevede alcuna strategia.

Le statistiche aggiornate del Simbolotto vedono in cima alla classifica dei ritardatari il 13 Rana, che si fa attendere da 21 concorsi; lo segue il 5 Mano a quota 19 concorsi e subito alle spalle il 27 Scala che si fa desiderare da ben 18 estrazioni. Fuori dal podio vanno a piazzarsi il 37 Piano che ad oggi ha messo a segno 17 ritardi; è a quota 16 il 21 Lupo, mentre il 33 Elica manca da 15 concorsi del Simbolotto così come il 26 Elmo. Chiudiamo la top ten con il 10 Fagioli con i suoi 14 concorsi mancanti; il 3 Gatta con un ritardo di 13 estrazioni ed infine, a 12, il 9 Culla ed il 25 Natale.

