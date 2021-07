Simbolotto, Lotto: numeri vincenti/ Estrazione oggi 17 luglio 2021: simboli fortunati

La settimana del Simbolotto si chiude con un’altra estrazione che potrebbe cambiare la vita a un (o più) giocatore che ha già tentato la fortuna con il Lotto. Questi due giochi, infatti, sono legati tra loro. E allora dopo aver viaggiato tra le ruote del Lotto, ci ritroviamo a muoverci tra numeri e simboli, sperando che combacino con quelli presenti sulla propria giocata. Se così fosse, si potrebbe ottenere una bella vincita, in grado di rendere concreti quelli che per ora non possono restare che sogni. Le buone intenzioni non mancano, aspirazioni e sogni pure, ma è importante anche che tutto ciò sia accompagnato dall’attenzione che non deve mai mancare quando bisogna controllare i numeri vincenti (e in questo caso pure simboli) di un concorso.

Scopriamoli subito allora, ma ovviamente controllate le vostre schedine anche in ricevitoria o dai canali ufficiali: 41 buffone, 45 rondine, 23 amo, 34 testa, 15 ragazzo. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMOBOLOTTO: IN ARRIVO SORPRESE?

Torna l’appuntamento con il Simbolotto anche in questo sabato 17 luglio 2021. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta del concorso che potremmo definire gemello, se non addirittura “figlio”, del Lotto. Ai premi garantiti dalla cinquina di numeri e simboli che vengono estratti come da tradizione dopo il concorso del Lotto, si ha accesso infatti grazie ad una giocata sul Lotto. Per ottenere una schedina del Simbolotto è infatti necessario unicamente puntare sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso: per questo luglio 2021 si tratta della Nazionale. Fatto questo, sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare un tagliando che vi consentirà di dare l’assalto ad uno dei premi in palio per chi azzecca l’intera cinquina ma anche per chi fa “4”, “3” e “2”. Il tutto senza alcune esborso aggiuntivo rispetto alla giocata del Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quali sono i numeri e simboli ritardatari alla vigilia dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 17 luglio 2021? Davanti a tutti c’è il 31 Anguria, forte dei suo 41 ritardi consecutivi. In seconda posizione troviamo il 4 Maiale, che non fa capolino da 35 turni. Terza piazza per il 41 Buffone, che non si vede invece da 32 concorsi di fila. In quarta piazza spicca una coppia: il 22 Balestra e il 7 Vaso sono infatti svaniti entrambi dai radar da 27 estrazioni. In questa classifica dei simboli del Simbolotto sesta posizione per il 44 Prigione, ritardatario da 22 turni. Alle sue spalle troviamo il 35 Uccello, in ritardo da 20 estrazioni consecutive. Ottava casella di questa classifica dei ritardatari occupata dal 9 Culla, che risulta sguarnita da 19 estrazioni di fila. Nona posizione per il 17 Sfortuna, di cui si sono perse le tracce da 18 concorsi. Chiude la top ten il 37 Piano, ritardatario da 13 concorsi.

