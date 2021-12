SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 18 dicembre 2021

DOPO IL LOTTO, TUTTI IN ATTESA DELLE VINCITE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Torna anche oggi l’appuntamento con il Simbolotto. Questo sabato 18 dicembre 2021 rappresenta una ghiotta occasione per mettere le mani su un bottino non irrisorio. E allora: come si gioca? Quali sono le regole d’ingaggio? Scopriamolo insieme. Al Simbolotto si partecipa piazzando una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso: a dicembre la prescelta è quella di Venezia. Non è necessario alcun esborso aggiuntivo, basta giocare al Lotto per far sì che il sistema generi, in maniera del tutto automatica e gratuita, una schedina ontenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia del premio da 10mila euro che spetta a chi azzecca la cinquina. Non disperate però se mancate subito un numero: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”. Insomma, inforcate gli occhiali, annullate ogni distrazione: è tempo di giocare, e vincere…

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 dicembre: i numeri vincenti

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione Simbolotto che, come da tradizione, avrà luogo dopo quella del Lotto? Magari dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari del concorso. Diamo inizio alla carrellata di statistiche osservando come in vetta alla classifica dei grandi assenti vi sia una coppia, quella composta da 43 Funghi e 44 Prigione, entrambi assenti da 24 concorsi. Terza piazza per il 9 Culla, ritardatario da 22 turni, seguito a ruota dall’8 Braghe, in ritardo da 21. Seguono 14 Baule e 4 Maiale, entrambi latitanti da 18 estrazioni difila. In settima posizione troviamo il 35 Uccello, i cui ritardi consecutivi sono 14. Ottava casella della classifica per il 23 Amo, ritardatario da 13 concorsi. Spazio infine ad un’ultima coppia, quella composta da 31 Anguria e 10 Fagioli, i cui ritardi di fila sono diventati 12.

LEGGI ANCHE:

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 16 dicembre: 10eLotto e SmorfiaSIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 dicembre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA