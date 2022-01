SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 18 gennaio 2022

DOPO LOTTO TORNA A GRANDE RICHIESTA IL SIMBOLOTTO E I SUOI PREMI

Torna anche oggi, martedì 18 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi ancora non lo conoscesse: stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Un grado di parentela strettissimo, quello affermato su queste pagine, in ragione del fatto che per partecipare all’estrazione del Simbolotto è necessario un requisito fondamentale: aver prima piazzato la propria puntata sul Lotto. Attenzione però: è importante ricordare di giocare sulla ruota del Lotto in promozione. Volete sapere qual è? In questo mese di gennaio si tratta di quella di Bari. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e soprattutto gratuita, a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia del primo premio, che ammonta a 10mila euro per ogni euro investito. Cosa state aspettando a tentare la sorte?

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 gennaio, i numeri vincenti

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto di oggi avverrà dopo quella del Lotto. C’è dunque da ingannare l’attesa: come fare? Qui sulle pagine de ilsussidiario.net abbiamo l’abitudine di dare un’occhiata alle statistiche dei numeri e simboli ritardatari. Il grande assente del concorso si conferma il 23 Amo, ritardatario da 26 concorsi di fila. In seconda posizione troviamo il 12 Soldato con 23 assenze. Il terzo gradino del podio è invece condiviso da un terzetto: è quello composto da 19 Risata, 20 Festa e 22 Balestra, tutti assenti da 22 turni di fila. La sesta piazza è appannaggio del 38 Pigna, assente all’appello da 21 turni consecutivi. Settima casella per il 34 Testa, ritardatario per 19 volte, ottava per il 24 Pizza, che non si vede da 15. Nona posizione per il 42 Caffé, primula rossa da 14 estrazioni. Chiude la top ten la coppia composta da 8 Braghe e 9 Culla, a braccetto tra gli assenti da 12 concorsi.

