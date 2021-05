SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 18 maggio 2021

Martedì 18 maggio 2021 che non fa eccezione: è il giorno dell’estrazione del Simbolotto e tanti appassionati non vedono l’ora che si aprano le danze per dare la caccia alla cinquina di numeri e simboli vincenti che danno diritto ad un premio da 10mila euro. Ma come si gioca al Simbolotto? Farlo è molto semplice: basta giocare piazzare una puntata sul Lotto, più precisamente sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso; trattandosi di maggio, la ruota in questione è quella di Milano. Una volta giocato al Lotto, il sistema genererà in maniera del tutto automatica e gratuita una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli: con essi potrete dare l’assalto al primo premio da 10mila euro. Per vincere, però, non è necessario azzeccarli tutti: vi basterà anche fare “2”, “3” o “4” per intascare qualcosa. In bocca al lupo…

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avverrà come da tradizione dopo quella del Lotto. Tra gli aspetti che più vengono fatti oggetto di attenzione da parte dei giocatori c’è quello che riguarda numeri e simboli ritardatari. In questa speciale classifica domina sempre il 2 Mela, ritardatario da 27 turni consecutivi; il 37 Piano non “suona” la carica da 24 turni consecutivi, mentre il 25 Natale è in ritardo da 20 concorsi consecutivi. Quarta posizione, con 17 assenze di fila, per il 29 Diamante, mentre il 10 Fagioli è quinto a quota 16. Sono 15 i ritardi in rapida successione del 31 Anguria, che precede in graduatoria il 30 Cacio, latitante da 13 volte. Seguono due accoppiate: a quota 11 assenze di fila abbiamo 38 Pigna e 13 Rana, mentre ad 11 ritardi troviamo 34 Testa e 24 Scala. Che sia oggi la volta buona per ritrovare uno di questi ritardatari cronici del Simbolotto?

