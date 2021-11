SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 novembre 2021

Nella giornata di oggi, giovedì 18 novembre 2021, si rinnova l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Da pochi istanti è stata resa nota la sequenza vincente e “Il Sussidiario” l’ha appuntata per voi in tempo reale. Ora, di conseguenza, ci accingiamo a fornirvela, non prima però di aver abbinato ciascun numero al suo simbolo corrispondente. Pertanto è oltremodo importante effettuare un controllo accurato della vostra schedina, così che si possa essere sicuri di non buttare una giocata ritenuta troppo in fretta “non vincente”.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 18 novembre 2021

Inoltre, non bisogna scordare l’importanza di scommettere in maniera responsabile e di ricorrere, per la verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Soldato (12), l’Anguria (31), i Fagioli (10), la Testa (34), il Diamante (29). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 16 novembre: i Superbonus

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO TOCCHERÀ AL SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

Il nuovo appuntamento con il Simbolotto è ormai dietro l’angolo: subito dopo l’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 novembre, è il momento di verificare la combinazione di numeri e simboli fortunati del gioco opzionale, automatico e completamente gratuito. Il Simbolotto permette di ampliare le possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto, senza dover fare nulla di particolare.

Chi vorrà tentare la fortuna nel Lotto e sperare di poter partecipare al gioco opzionale del Simbolotto, dovrà rispettare un solo requisito: mettere in gioco i propri numeri preferiti puntando sulla ruota in promozione durante il mese nel gioco secondario che, per quanto riguarda novembre è quella di Torino. Una volta fatto ciò non resterà altro che attendere l’estrazione che mette in palio anche questa sera il primo premio da 10mila euro. Tutto si svolgerà in maniera gratuita ed automatica. Al concorrente è richiesto solo un piccolo sforzo al momento della verifica della sequenza di numeri e simboli.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 16 novembre 2021

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Manca ancora qualche ora, e poi sarà possibile scoprire la nuova combinazione fortunata rappresentata dai simboli e dai relativi numeri estratti subito dopo il Lotto. Ricordiamo che il gioco opzionale permetterà di accumulare vincite extra indipendentemente dalle eventuali ottenute nel Lotto. Perchè, dunque, non tentare la sorte? In attesa di scoprire la nuova combinazione vincente, diamo uno sguardo ai numeri e relativi simboli ritardatari.

Il gioco del Simbolotto non prevede alcuna strategia di gioco, ma i veri appassionati non potranno fare a meno di dare uno sguardo alla top ten che racchiude le cifre che si fanno desiderare da più tempo. Ad aprire le danza ottenendo la corona di maggiore latitante è il 19 risata, con un ritardo di ben 34 concorsi del Simbolotto. Lo segue a quota 31 il 17 Sfortuna e poi il 18 Cerino con 25 concorsi saltati. Il 25 Natale si piazza appena fuori dal podio con 20 assenze, lasciandosi alle spalle le 16 del 39 Forbici. Mancano da 13 concorsi il 20 Festa ed il 32 Disco. Sono 11 i concorsi mancanti per il 43 Funghi ed il 44 Prigione, mentre due in meno per il 9 Culla e 22 Balestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA