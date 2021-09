Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 18 settembre 2021

In questo terzo sabato del mese, 18 settembre 2021, torna a palesarsi il consueto appuntamento con il Simbolotto, che quest’oggi propone una nuova estrazione. Noi de “Il Sussidiario” abbiamo trascritto in tempo reale i numeri vincenti appena estratti, abbinandoli ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a tutti i nostri lettori che la particolarità di questo concorso alberga proprio nell’accostamento dei numeri ai simboli, che rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle lotterie nazionali. Al di là degli emblemi sorteggiati, in ogni caso, è d’uopo procedere a una scrupolosa verifica della schedina di gioco, così da essere totalmente certi di non cestinare una giocata vincente.

Ribadendovi l’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’esortazione a procedere con il controllo della vostra bolletta, usufruendo anche dei canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Naso (16), la Pigna (38), il Quadro (40), il Cerino (18), le Braghe (8). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi l’appuntamento con il Simbolotto, il concorso gemello del Lotto. Perché affermiamo l’esistenza di un legame di parentela così stretto? Vi basti sapere che per giocare al Simbolotto è necessario…giocare al Lotto! Sì, avete capito bene: l’unica cosa da fare per partecipare all’estrazione del Simbolotto e dare la caccia ai suoi premi è giocare una schedina del Lotto. Questo significa che sarà il sistema, una volta piazzata la giocata, a generare una schedina in maniera del tutto automatica e soprattutto gratuita: senza cioè alcun esborso rispetto alla puntata del Lotto. L’unico requisito da osservare è il seguente: ricordarsi di giocare sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Per questo settembre 2021 la designata è quella di Palermo. Cosa state aspettando? In palio tanti ricchi premi: si vince anche solo azzeccando due dei 5 numeri estratti!

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi? Essa avverrà come da tradizione dopo quella del Lotto. Nel frattempo scegliamo allora di dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del giorno. In prima posizione per numero di assenze troviamo il 41 Buffone, che con i suoi 26 ritardi è un leader relativamente giovane. Alle sue spalle il 16 Naso ha accumulato 25 ritardi consecutivi, ma deve guardarsi dal 34 Testa, latitante da 24 turni. Primula rossa da 19 turni il 39 Forbici; completa la top five il 14 Baule a 17 assenze di fila.

Simbolotto, chi in sesta posizione? Appannaggio del 45 Rondine (14 ritardi), ma in compagnia del 22 Balestra, assente dallo stesso numero di estrazioni. A chiudere la top ten un terzetto: è quello composto da 42 Caffè, 36 Nacchere e 25 Natale, tutti assenti da 13 turni. Continueranno anche oggi la loro corsa?



