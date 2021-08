SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 agosto 2021

Si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, che torna stasera con una nuova estrazione. Quindi, abbiamo nuovi numeri vincenti e simboli fortunati da consultare. Il primo step è stato fatto, cioè raccoglierli e metterli a vostra disposizione. Ora la “palla” tocca a voi. Dovete infatti procedere con la verifica delle vostre schedine per capire se sono fortunate o meno, nel primo caso va anche approfondito per quale categoria di vincita. Non sono particolari da poco, motivo per il quale vi suggeriamo di prendervi il tempo necessario per tutte le opportune verifiche.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 19 agosto 2021

Come è importante giocare responsabilmente, così è importante verificare con scrupolo e attenzione per non sprecare l’eventuale dose di fortuna. Nessuna ramanzina, un semplice promemoria che può tornare sempre utile, del resto ci teniamo ai nostri lettori. Lasciamo allora la parola ai numeri vincenti e ai simboli fortunati del Simbolotto: l’Elmo (26), il Diamante (29), il Lupo (21), la Gatta (3), l’Ombrallo (28). (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 17 agosto 2021: Superstar e quote

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO: IL NUOVO CONCORSO

Si rinnova nella prima serata di oggi, 19 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco Sisal che arriva subito dopo il Lotto e che dà la possibilità agli appassionati di potersi portare a casa eventuali premi aggiuntivi. Tutto dipenderà dalla Dea Bendata e dalla sua straordinaria generosità. Questa sera si deciderà a fare capolino in occasione del secondo appuntamento della settimana con la fortuna? Non resta che confidare proprio in quest’ultima dal momento che non ci sono regole particolari da seguire strategie da mettere a punto.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 17 agosto 2021

Di fatto, il solo requisito richiesto è quello di puntare sulla ruota del Lotto mensilmente in promozione. A quel punto automaticamente sarà generato lo scontrino di gioco del Simbolotto, in modo del tutto gratuito. Questo mese, ricordiamo che esattamente come il precedente la ruota protagonista è quella Nazionale. Se sul proprio scontrino dovesse comparire la combinazione di numeri e simboli estratta, il premio maggiore sarà pari a 10 mila euro! E’ possibile tuttavia vincere anche centrando 4, 3 o 2 numeri-simboli con premi che però in questi casi saranno decisamente più bassi e che eventualmente andrebbero a sommarsi a quelli vinti con il Lotto.

SIMBOLOTTO, I NUMERI ED I SIMBOLI RITARDATARI

Sebbene non ci sia alcuna strategia particolare da seguire quando si parla del Simbolotto, molti appassionati dei giochi Sisal non possono fare a meno di dare costantemente uno sguardo alla classifica dei ritardatari. Anche nel concorso che arriva subito dopo il Lotto non manca questa usanza legata ai grandi assenti e che coinvolge numeri e simboli.

A posizionarsi in cima alla classifica ideale dei ritardatari è il 31 Anguria: siamo in piena estate e non poteva essere altrimenti! La coppia formata dal numero e dal simbolo estivo per eccellenza manca da ben 55 concorsi. A poca distanza troviamo il 4 Maiale con 49 assenze ad oggi collezionate mentre più distanti il 27 Scala e il 43 Funghi si dividono il terzo posto del podio con i loro 19 ritardi. Manca da 18 concorsi l’accoppiata 10-Fagioli mentre sono 14 le mancanze per 6-Luna. A quota 13 assenze troviamo il 15-Ragazzo ed il 41-Buffone mentre appena ad un ritardo di differenza si posizionano il 23-Amo ed il 16-Naso. Nelle ultime cinque posizioni troviamo i simboli ed i numeri usciti nell’ultima estrazione, ovvero: l’Italia (1), le Nacchere (36), l’Elica (33), il Caffè (42), il Natale (25).

© RIPRODUZIONE RISERVATA