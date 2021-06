SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 19 giugno 2021

RITORNA ANCHE OGGI, SABATO 19 GIUGNO 2021, L’APPUNTAMENTO CON IL SIMBOLOTTO

Sono sempre di più gli italiani che di settimana in settimana tentano la sorte nel Simbolotto, gioco “gemello” del Lotto. Il motivo di questa Simbolotto-mania è da ritrovare probabilmente nella semplicità del suo regolamento e nel fatto che per partecipare non si deve sborsare neanche un euro.

Per concorrere alla vittoria del primo premio da 10mila euro, infatti, è necessario unicamente piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese corrente: nel caso di giugno si tratta della ruota di Napoli. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e – lo ripetiamo – gratuita, a generare la schedina del Simbolotto. Non vi resterà che mettervi in comoda attesa e controllare, dopo l’estrazione del Lotto, se è ad essere vincente è la vostra cinquina di numeri e simboli.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra gli aspetti più indagati dagli appassionati del Simbolotto c’è senza dubbio quello che ha a che vedere con i simboli e numeri ritardatari. In questa particolare classifica è ancora una volta il 2 Mela, con 41 ritardi consecutivi, a meritare le insegne del primato. In seconda posizione troviamo il 10 Fagioli con 30 ritardi di fila, mentre sul terzo gradino del podio, con 29 assenze consecutive, sale il 31 Anguria.

Quarta piazza per il 12 Soldato, che per 24 volte non si è messo sull’attenti. Il 4 Maiale chiude la top five con 23 assenze; alle sue spalle il 41 Buffone non fa ridere chi se lo ritrova sulla schedina da 20 turni. Settima posizione con assenze per il 33 Elica, ottava per il 45 Rondine con 16 turni tra i latitanti. A chiudere la top ten è un’accoppiata, quella composta da 22 Balestra e 7 Vaso, entrambi in ritardo da 15 estrazioni.

