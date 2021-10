SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 19 ottobre 2021

DOPO IL LOTTO L’ATTENZIONE È TUTTA PER IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Il Simbolotto non fa eccezione: come ogni martedì, giovedì e sabato anche in questo martedì 19 ottobre si presenta puntuale, pronto a regalare ricchi premi a coloro che saranno abbastanza lesti – e fortunati – da non farsi scappare l’occasione di partecipare ad un concorso che è fondamentalmente gratuito. Come noi de ilsussidiario.net ricordiamo a più riprese, infatti, per partecipare al Simbolotto non è necessario alcun esborso aggiuntivo rispetto alla somma versata per acquistare una schedina del Lotto. L’unica cosa che conta è piazzare la giocata del Lotto sulla ruota in promozione per il mese in corso (che in questo ottobre 2021 è quella di Roma).

A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli con i quali partecipare al Simbolotto e andare a caccia di un primo premio che ammonta a 10mila euro per ogni euro di importo investito. Il tutto, lo ribadiamo, senza sostenere alcun costo aggiuntivo.

SIMBOLOTTO, ANALIZZIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

La prassi che vuole che l’estrazione del Simbolotto avvenga dopo quella del Lotto non verrà stravolta neanche oggi. Come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari del concorso! Primatista in fatto di assenze consecutive è il 41 Buffone, che non ride più da 39 turni. In seconda posizione abbiamo il 14 Baule a quota 30 ritardi, seguito dal 22 Balestra con 27 estrazioni da latitante. Quarta piazza per il 36 Nacchere, le cui sparizioni sono 26, mentre il 2 Mela completa la top five con 23 scomparse.

Sesta casella appannaggio del 19 Risata, che ha fatto perdere le sue tracce da 21 concorsi, mentre sono 20 le estrazioni di ritardo del 10 Fagioli. Ottava posizione in classifica per il 17 Sfortuna, ritardatario da 18 estrazioni. Chiusura riservata ad un’accoppiata, quella composta da 5 Mano e 24 Pizza, entrambi svaniti nel nulla da 15 concorsi in serie.



