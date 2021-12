SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 dicembre 2021

I nuovi numeri vincenti del Simbolotto, sono arrivati puntuali anche in questa prima serata di oggi, giovedì 2 dicembre 2021. Pochi minuti fa, gli accoppiamenti di numeri e simboli del gioco “gemello” del Lotto che va in scena subito dopo l’estrazione delle varie ruote, sono stati annunciati in sequenza e come da tradizione sulle nostre pagine web de Il Sussidiario sarà possibile verificare prontamente la combinazione fortunata e valutare se e quanto la Dea Bendata sia stata generosa con voi!

Questa è anche la fase in cui è richiesta la massima attenzione poiché un piccolo errore di distrazione o semplicemente una errata lettura dei numeri e relativi simboli potrà far mancare gli eventuali festeggiamenti in vista di una clamorosa vincita. Occhio quindi alla vostra schedina: tenetela ben stretta tra le mani e procedete al controllo minuzioso ed approfondito prima di cestinare la vostra schedina come “non vincente”. Ovviamente rinnoviamo il nostro invito a giocare in modo responsabile e ricorrere nella fase di verifica anche ai cani ufficiali. Ecco di seguito i numeri e relativi simboli vincenti dell’estrazione Simbolotto di oggi 2 dicembre: la Mano (5), l’Elica (33), il Vaso (7), l’Ombrello (28), la Testa (34). (Agg. di Emanuela Longo)

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: SI RIPARTE CON IL NUOVO MESE

Riflettori puntati, nella prima serata di oggi, 2 dicembre 2021, all’insegna del gioco del Simbolotto che arriva subito dopo il Lotto. Quella che andrà in scena stasera sarà la prima estrazione del nuovo mese e ovviamente vedrà anche il cambio di ruota in promozione. Dopo aver salutato quella di Torino che ci ha tenuto compagnia per tutto il mese di novembre, da questa sera esordirà la ruota di Venezia. Ma cosa significa questo? Proprio la presenza delle varie ruote in promozione rappresenta una parte dell’unico requisito richiesto ai concorrenti del gioco complementare a quello del Lotto.

Per partecipare al Simbolotto, infatti, c’è solo una regola da tenere bene a mente: compiere una giocata del Lotto puntando sulla ruota attualmente in promozione. Questo assicurerà al giocatore la partecipazione in automatico ed in modo totalmente gratuito al gioco del Simbolotto, con la possibilità di potersi portare a casa un bel gruzzoletto, magari aggiuntivo a quello del Lotto. Basti pensare che in caso di serata fortunata la vincita massima sarà di 10mila euro.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Mancano solo poche ore alla nuova estrazione del Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto che questa sera riparte da una nuova ruota in abbinamento. L’adesione come abbiamo visto è automatica e gratuita e il gioco molto amato dagli italiani non prevede alcuna strategia di fondo. Tutto sarà in mano alla fortuna, o al fato. Ma come poter occupare il tempo in maniera fruttuosa?

Una delle grandi curiosità dei concorrenti del Simbolotto è rappresentata dai ritardatari, formati da numeri e relativi simboli, sebbene la loro conoscenza non comporterà nulla ai fini del gioco. Scopriamo allora quali sono le accoppiate che si fanno attendere da più tempo. Ad aprire le danze ci pensa 17 Sfortuna, che latita da 37 concorsi; alle sue spalle ma a distanza si posiziona al secondo posto del podio immaginario il 32 disco, che manca da 19 estrazioni, mentre il terzo posto vede una doppia presenza: con 17 ritardi troviamo il 44 Prigione ed il 43 Funghi. Segue il 9 Culla (15) e poi l’8 Braghe (14). Il 16 Naso manca da 13 concorsi, uno in meno per il 42 caffè e 3 Gatta. Si fermano ad 11, infine, il 7 Vaso, il 14 Baule ed il 4 Maiale.

