Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 2 luglio 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA SIMBOLOTTO: RICCHI PREMI IN VISTA?

E’ tempo di un nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto il gioco “gemello” del Lotto che arriva ogni settimana subito dopo quest’ultimo nei tre appuntamenti prefissati. Quello di oggi 2 luglio 2022 sarà anche l’ultimo dei tre settimanali, nonché il primo che inaugura il nuovo mese e, al tempo stesso la nuova ruota in promozione. Secondo il calendario di Lottomatica, infatti, si tratta della ruota Nazionale che ci terrà compagnia per l’intero mese di luglio.

Quando si gioca al Simbolotto vale la pena tenere sempre a mente la ruota in promozione dal momento che l’unico requisito richiesto è proprio quello di puntare sulla ruota in questione durante la giocata del Lotto. Questo darà il via libera alla possibilità di poter prendere parte, in maniera del tutto gratuita all’estrazione del Simbolotto e quindi di tentare la sorte nel caso in cui dovessero comparire tutti e cinque i numeri e simboli della combinazione vincente sul proprio biglietto di gioco.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In caso di vincita il Simbolotto permette di poter mettere le mani su un interessante gruzzoletto massimo di 10mila euro, da aggiungere eventualmente alle altre vincite nel gioco del Lotto. Sul piano dei premi, infatti, tutto si muoverà in modo assolutamente indipendente. Il Simbolotto tuttavia permette di poter vincere anche premi minori nel caso in cui si dovesse centrare il “4”, il “3” e persino il “2”. Perchè dunque non tentare la sorte? L’appuntamento, ricordiamolo, è come sempre al termine dell’estrazione delle ruote del Lotto.

Nell’attesa però si potrà sempre ingannare il tempo dando uno sguardo alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari nel Simbolotto. Sebbene questo non servirà a nulla dal punto di vista della strategia dal momento che tutto avverrà in maniera gratuita e automatica, gli appassionati potrebbero comunque trovarlo molto interessante: in cime troviamo il 5 Mano con un ritardo di 28 concorsi; segue l’accoppiata 10 Fagioli che ad oggi ha collezionato 26 estrazioni in ritardo. Mancano da 23 turni il 19 Risata ed il 9 Culla completando il podio. Il 27 Scala si fa attendere da 18 estrazioni mentre scende a quota 17 l’8 Braghe e il 21 Lupo. Doppia presenza con 15 concorsi mancanti anche per il 35 Uccello e l’11 Topo, mentre il 22 Balestra è in ritardo da 14 estrazioni.











