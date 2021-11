Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 2 novembre 2021

Nella giornata di oggi, martedì 2 novembre 2021, si palesa il primo appuntamento dell’undicesimo mese dell’anno con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Pochi istanti fa è stata comunicata la sequenza fortunata: noi de “Il Sussidiario” l’abbiamo trascritta per voi lettori e siamo pronti a renderla nota in tempo reale, dopo aver effettuato l’abbinamento di ogni singolo numero al suo simbolo corrispondente, caratteristica peculiare di questo concorso. Diviene fondamentale eseguire una verifica approfondita della schedina, così da essere certi di non cestinare una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Rammentiamo intanto ancora una volta a voi tutti l’importanza del gioco responsabile e vi invitiamo a non bypassare le fasi di verifica della vostra bolletta, ricorrendo anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Fagioli (10), l’Elica (33), il Caffè (42), l’Uccello (35), la Gatta (3) . (Agg. di Alessandro Nidi)

Torna anche oggi l’appuntamento con il Simbolotto. In questo 2 novembre saranno come sempre tanti gli italiani che andranno a caccia del premio riservato a chi azzecca tutti e 5 i numeri e simboli del concorso: del resto 10mila euro di vincita per ogni euro investito non sono veramente niente male. Ma quali sono le regole per partecipare al Simbolotto? La più importante consiste nel piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Quello odierno ad esempio è il primo concorso del novembre 2021, dunque quello in cui la ruota del Lotto in promozione è quella di Torino.

Una volta fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare per voi una schedina contenente 5 numeri e simboli. Attenzione: non disperate se per qualche motivo non azzeccate il primo numero! Non serve infatti l’en plein per andare a premio: si vincono cifre importanti anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: SCOPRI I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DELL’ESTRAZONE

Quali sono i grandi assenti del Simbolotto? Stiamo parlando ovviamente dei numeri ritardatari del gioco associato al Lotto, ovvero di coloro che mancano all’appello da più turni e che per una mera questione probabilistica dovrebbero tornare a fare capolino fra gli estratti. Se sulla vostra schedina troverete uno di questi 10, potrebbe essere una buona notizia. Iniziamo la nostra carrellata di statistiche dal 41 Buffone, che prosegue la sua cavalcata con 45 assenze di fila. In seconda posizione, con 27 ritardi, abbiamo il 19 Risata; subito dietro il 17 Sfortuna con 24 turni di latitanza. Primula rossa da 21 turni il 5 Mano, mentre non si vede da 20 concorsi il 37 Piano. Il 18 Cerino non dà sue notizie proprio da 18 turni, mentre l’11 Topi si nasconde da 16 estrazioni. In ottava piazza c’è il 34 Testa, perso alla causa da 15 turni. A completamento della top ten del Simbolotto troviamo il 25 Natale e il 15 Ragazzo, assenti rispettivamente da 15 e 13 turni di fila.

