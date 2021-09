SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI E SIMBOLI/ Estrazione di oggi 2 settembre 2021

I numeri vincenti del Simbolotto con i loro simboli associati sono disponibili. L’estrazione di oggi, peraltro molto attesa, si è tenuta poco fa e ci ha regalato la cinquina fortunata. L’abbiamo raccolta in diretta per consentirvi così di procedere con un controllo rapido e spedito delle vostre giocate, nella speranza che dia i frutti sperati, cioè una bella vincita. È esattamente quel che vi auguriamo in questa fase così delicata.

Siamo infatti a cavallo tra il momento della verità dei numeri vincenti e simboli del Simbolotto, quello in cui li scopriamo, con quello della verità per quanto riguarda le schedine e il loro destino. Il fatto che la procedura di verifica sia semplice non rende meno delicata questa fase, motivo per il quale vi suggeriamo di prestare la massima attenzione per evitare di incappare in qualche errore, ad esempio di distrazione. Ora però lasciamo la parola ai numeri vincenti e simboli del Simbolotto. Ecco la cinquina fortunata di oggi: 44 Prigione, 35 Uccello, 4 Maiale, 30 Cacio, 3 Gatta. (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO: ESORDIO DI SETTEMBRE FORTUNATO?

Si rinnova anche oggi il consueto appuntamento con il Simbolotto, in questo primo concorso di settembre che prevede anche un repentino cambio di “ruota” dopo i due mesi in compagnia di quella Nazionale. La nuova estrazione, come da tradizione, andrà in scena subito dopo il Lotto ed anche stasera siamo pronti a fornirvi la nuova combinazione di numeri e simboli fortunati che potrebbero portare ad incrementare il totale delle vincite della serata aggiungendo, in caso di massima fortuna, un ulteriore ricco premio da 10 mila euro.

Scopriremo solo a breve se l’esordio del mese con la prima estrazione di oggi 2 settembre del Simbolotto sarà o meno quello fortunato. Intanto ricordiamo che il gioco che arriva dopo il Lotto dà la possibilità di vincere dei premi in modo del tutto gratuito in quanto giocare al Simbolotto è assolutamente gratis. Per aderire al nuovo concorso di stasera sarà sufficiente piazzare la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione che per il mese di settembre sarà quella di Palermo. Poi sarà il sistema, in modo automatico e dunque senza alcuna strategia di fondo, a generare la schedina del Simbolotto con i cinque numeri e relativi simboli da confrontare.

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa della nuova estrazione del Simbolotto che arriverà puntuale dopo quella del Lotto, non ci resta che ingannare l’attesa e placare l’adrenalina dando uno sguardo ai nuovi numeri e simboli ritardatari. A differenza di altri giochi, in questo caso si tratta di una mera curiosità da parte degli appassionati in quanto non servirà a molto ai fini della strategia, trattandosi di una estrazione affidata puramente al caso e che avviene in maniera completamente automatica.

Il 43 Funghi e il 27 Scala si godono la vetta della classifica con un ritardo di 25 concorsi. Si passa a quota 20 per il 6 Luna mentre il 15 Ragazzo ed il 41 Buffone si godono un terzo posto con 19 concorsi mancanti. Il ritardo di 18 estrazioni riguarda il 16 Naso seguito a quota 17 da 34 Testa e 35 Uccello. Tra gli altri ritardatari del Simbolotto degni di nota vale la pena ricordare anche il 13 Rana ed il 38 Pigna, entrambi con 14 ritardi, mentre il 40 Quadro è a quota 13 estrazioni mancanti.

