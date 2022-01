SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 gennaio 2022

Quali sono i numeri vincenti del Simbolotto? Domanda a trabocchetto, lo ammettiamo. Questo gioco abbinato al Lotto, infatti, non è caratterizzato solo da numeri, ma anche da simboli fortunati, che sono intrecciati tra loro. E si intrecciano a loro anche i destini di molti giocatori, visto che possono ottenere una vincita, seppur non esorbitante, comunque importante per realizzare un progetto di vita che magari era stato accantonato in virtù del momento così delicato. Di sicuro, non mancano gli spunti per decidere come spendere l’eventuale vincita, pur sapendo che ci sono altre categorie di vincita col Simbolotto.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 20 gennaio 2022

A tal proposito, vi rammentiamo di controllare con la massima precisione numeri e simboli vincenti di oggi, proprio perché ne va anche del tipo di premio vinto. Allora scopriamo qual è la cinquina di oggi, nella speranza che possa regalarvi gioia: il Quadro (40), la Balestra (22), i Topi (11), il Vaso (7), la Risata (19). (Agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO 18 GENNAIO/ Numeri vincenti, Jackpot e 10eLotto

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO PROTAGONISTA DELLA NUOVA ESTRAZIONE

Con l’arrivo del giovedì si rinnova anche l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco la cui estrazione, automatica e del tutto gratuita, si rinnova subito dopo quella del Lotto. Terminato lo svelamento dei numeri di tutte le ruote, dunque, arriva automaticamente il turno dell’estrazione dei cinque numeri e dei relativi simboli del gioco complementare, il Simbolotto appunto, che appassiona un numero sempre maggiore di concorrenti.

Il motivo è presto detto e lo abbiamo anticipato subito in apertura: non è richiesta alcuna strategia di gioco, è automatico e soprattutto gratuito. E’ richiesto infatti unico requisito indispensabile: giocare al Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso, che per questo gennaio è rappresentata dalla ruota di Bari. Con il Simbolotto sarà possibile portarsi a casa una vincita extra di 10 mila euro per ogni euro investito e l’eventuale premio, ricordiamolo, andrà a sommarsi alle altre eventuali vincite realizzate nel Lotto in quanto sarà totalmente indipendente da queste ultime. Perchè allora non lasciare che la Dea Bendata faccia il suo corso?

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 18 gennaio 2022

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: ECCO QUALI SONO

Se siete appassionati del gioco del Lotto, dovete sapere che ormai da diversi mesi grazie al gioco “gemello” del Simbolotto avete una possibilità in più per vincere e portarvi a casa un bel gruzzoletto. Ciò che vale la pena ribadire, è che al Simbolotto non è richiesta alcuna strategia o competenza di gioco né il pagamento di una somma per avviare la giocata, che sarà del tutto automatica. In attesa quindi di scoprire la cinquina fortunata composta tra cinque simboli e numeri, possiamo dare uno sguardo ai ritardatari nel gioco che arriva subito dopo il Lotto.

Ad aprire le danze alla vigilia del nuovo appuntamento è l’accoppiata 23 Amo che si fa desiderare da ben 27 concorsi. Ha un ritardo di 24 estrazioni la coppia 12 Soldato, mentre sul gradino più basso del podio vanno a piazzarsi ben tre presenze rappresentate dal 22 Balestra, 20 Festa e 19 Risata. Il 38 Pigna raggiunge i suoi 22 turni mancanti, lasciandosi alle spalle con 20 estrazioni saltate il 34 Testa. Il 24 Pizza, invece, si piazza a breve distanza con 16 concorsi sospesi. Infine a 1uota 15 ritardi rintracciamo il 42 Caffè tra i massimi ritardatari del Simbolotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA