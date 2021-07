SIMBOLOTTO LOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 20 luglio 2021

Il viaggio tra le estrazioni di oggi si conclude con quella del Simbolotto. I numeri vincenti sono stati estratti, in compagnia dei loro inseparabili simboli. Del resto, non c’è numero senza simbolo e viceversa. È il tratto caratteristico di questo gioco che appassiona tutti i giocatori del Lotto, che dopo aver compiuto il viaggio tra le ruote poi possono dedicarsi ad altri numeri, questi appunto accompagnati dai simboli, per tentare una seconda volta la fortuna. Se questa serata vi ha regalato una bella vincita, potreste allora tentare il colpaccio, altrimenti sarebbe una bella consolazione… Attenzione allora ad ogni numero e al relativo simbolo, nella speranza che la corrispondenza tra quelli estratti e quelli presenti sulle vostre giocate sia totale. Non sarebbe affatto male metter le mani sul “5” da 10mila euro, vero? Ma state attenti anche alle altre categoria di vincita. Prima però gli occhi devono andare sui numeri e simboli vincenti del Simbolotto: il Diamante (29), il Naso (16), la Culla (9), l’Amo (23), la Gatta (3). (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO È TEMPO DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: GRANDI VINCITE OGGI?

Si rinnova il tradizionale momento d’incontro con il gioco del Simbolotto, che vivremo subito dopo le estrazioni del Lotto anche nella prima serata di oggi, martedì 20 luglio 2021. Com’è noto, per tutti gli appassionati del Lotto esiste sempre una possibilità in più per provare a centrare una vincita secondaria, ma non per questo meno importante, rispetto al concorso principale. Addirittura, c’è chi sogna (e in passato è già accaduto) di centrare un clamoroso bis, esultando sia in occasione dello svelamento dei numeri del Lotto, sia della cinquina di simboli vincenti del Simbolotto, che mette in palio un premio addizionale che può raggiungere quota 10mila euro.

Come si fa, però, a partecipare all’estrazione del Simbolotto? Innanzitutto, vale la pena rassicurare tutti, anche i meno esperti in materia, in quanto è davvero semplice e non richiede un investimento di denaro. Sì, avete capito bene: giocare al Simbolotto è gratuito e per farlo sarà sufficiente giocare una schedina del Lotto sulla ruota in promozione nel corso del mese, che per luglio è la Nazionale. Automaticamente, il sistema genererà per voi una combinazione di gioco contenente cinque simboli, che saranno riportati nella parte inferiore della vostra schedina, scelti da un gruppo di 45 emblemi. Se due o più di essi coincideranno con quelli estratti, avrete vinto!

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto, gioco che, come affermato poco fa, consente di accaparrarsi premi extra nel corso di ogni singola serata dedicata al Lotto, permette agli scommettitori di vincere centrando l’intera combinazione (5 simboli su 5) e di vincere il premio da 10mila euro. Tuttavia, premi minori sono previsti anche qualora si azzecchino 4, 3 o 2 emblemi, con premi rispettivamente di 50, 5 e 2 euro. Dunque, perché non tentare la sorte, rammentando comunque sempre l’invito a giocare responsabilmente?

Mentre vi lasciamo il tempo necessario per elaborare le vostre riflessioni attorno a tale possibilità, vi riassumiamo di seguito la combinazione estratta sabato sera: il Buffone (41), la Rondine (45), l’Amo (23), la Testa (34) e il Ragazzo (15). Quali sono, invece, i principali simboli ritardatari del Simbolotto? In apertura di classifica troviamo il 31-Anguria, con 42 estrazioni senza comparire. Seguono, nell’ordine: 4-Maiale (36 concorsi), 22-Balestra (28), 7-Vaso (28), 44-Prigione (23), 35-Uccello (21), 9-Culla (20), 17-Sfortuna (19), 37-Piano (14), 1-Italia e 38-Pigna (12).

