Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 21 agosto 2021

Siamo giunti al terzo e ultimo appuntamento della terza settimana del mese corrente con il Simbolotto, che oggi, sabato 21 agosto 2021, regalerà ancora emozioni (speriamo positive) con una nuova estrazione. Pochissimi istanti fa i numeri vincenti sono stati resi noti e noi de “Il Sussidiario”, siamo stati rapidi nella loro trascrizione, unitamente ai simboli corrispondenti, così da consentire a tutti i nostri lettori di procedere con la verifica della loro bolletta di gioco. Questo concorso, in particolare, è caratterizzato dall’abbinamento tra numeri e simboli, che gli conferisce un’unicità inimitabile, in grado di scavare un solco tra questo e gli altri giochi.

Va da sé che ad ogni sequenza estratta siano associati significati differenti, ma qualsiasi giocatore può fornire la propria libera interpretazione della cinquina “magica”. Prima di rivelare l’esito dell’estrazione, vi rammentiamo di controllare accuratamente la vostra schedina di gioco, così da essere sicuri di avere vinto oppure no. Non vogliamo indugiare ulteriormente, ma, oltre al consueto suggerimento di giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’invito a procedere con la verifica della vostra giocata anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Largo, adesso, ai numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione del Simbolotto di oggi: l’Elica (33), il Disco (32), la Mano (5), l’Italia (1), il Cerino (18). (Agg. di Alessandro Nidi)

SIMBOLOTTO: DOPO IL LOTTO GRANDI PREMI IN ARRIVO?

Torna l’appuntamento con il Simbolotto anche in questo sabato 21 agosto 2021. C?è voglia di regalarsi una vincita importante anche in questo finale d’estate e il concorso gemello del Lotto può essere la giusta opportunità per cercare di farcela. In palio, per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli vincenti, un premio pari a 10mila euro per ogni euro giocato.

Ma come si partecipa all’estrazione del Simbolotto che da tradizione avviene dopo quella del Lotto? Molto semplice: basta piazzare una puntata appunto sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione che, in questo mese di agosto, è la ruota Nazionale. Subito dopo sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare per voi una schedina del Simbolotto. E ricordate: non è necessario azzeccare tutti e cinque i numeri per vincere! Premi importanti sono anche quelli associati al “4”, al “3” e al “2”.

SIMBOLOTTO: SCOPRI I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra le statistiche più apprezzate e consultate dagli appassionati del Simbolotto c’è quella che ha a che fare con i numeri e simboli ritardatari. La classifica in questo senso parla chiaro: davanti a tutti con 56 ritardi di fila c’è sempre il 31 Anguria, insidiato dal 4 Maiale a quota 50. Sul podio si conferma la coppia 27 Scala-43 Funghi, duo assente all’appello da 20 turni consecutivi. Quinta posizione per il 10 Fagioli, ritardatario da 19 estrazioni, mentre è ovviamente sesto il 6 Luna con 15 assenze di fila.

La classifica prosegue con un’altra accoppiata, quella composta da 15 Ragazzo e 41 Buffone, latitante da 14 turni. A completamento della top ten un altro binomio, si tratta di quello formato da 23 Amo e 16 Naso: entrambi non fanno capolino fra gli estratti da 13 ritardi consecutivi. E c’è già chi si chiede se l’estrazione di oggi non sia quella buona…

