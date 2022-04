SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 21 aprile 2022

Secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, estrazione dell’opzione di gioco del Lotto formata da una combinazione casuale di 5 numeri (e altrettanti simboli) su 45 disponibili, automaticamente e gratuitamente abbinata ad ogni giocata eseguita sulla ruota mensile in promozione. La combinazione fortunata di oggi, giovedì 21 aprile 2022, abbinata alle giocate sulla ruota di Genova è stata estratta e noi abbiamo provveduto a raccoglierla. Quindi, ora potete procedere con la verifica della vostra giocata di gioco nella speranza che sia fortunata. Se non lo è stata quella del Lotto, potrebbe esserlo quella del Simbolotto.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 21 aprile, numeri vincenti!

Ma potrebbero esserci dei “super” fortunati, quelli in grado di vincere sia al Lotto sia al Simbolotto. Una bella combinazione di fortuna che si è già verificata in passato, dunque potrebbe accadere di nuovo. Ma c’è un solo modo per capirlo, controllare i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: il Quadro (40), il Buffone (41), la Pigna (38), il Natale (25), il Diamante (29). (agg. di Silvana Palazzo)

Superenalotto Lotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 19 aprile 2022: che Jackpot

CLICCA QUI PER I NUMERI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

TERMINATO IL LOTTO, SPAZIO AL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Appena finita l’estrazione del Lotto, è già tempo del nuovo Simbolotto di oggi, giovedì 21 aprile 2022. Durante il nuovo appuntamento odierno con la fortuna, potremo incrementare il nostro gruzzoletto grazie ai premi messi a disposizione dal gioco complementare. Come si può tentare la fortuna? Non ci resta che scoprire subito come poter rendere la serata doppiamente interessante con la giocata al Simbolotto che segue di pochi istanti quella del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 aprile 2022

Per poter prendere parte al nuovo appuntamento fissato per la prima serata di oggi in compagnia del Simbolotto, ciò che occorre fare è molto semplice. In occasione del nuovo concorso Lotto, occorre eseguire una puntata sulla ruota in promozione nel Simbolotto che varia ogni mese e che per questo aprile è rappresentata dalla ruota di Genova. A questo punto il gioco è fatto! Proprio così: non occorre fare nient’altro se non attendere il termine delle estrazioni di tutte le ruote del Lotto. A quel punto, in maniera del tutto automatica sarà svelata la nuova combinazione del gioco complementare e basterà confrontare i numeri ed i relativi simboli presenti sullo scontrino di gioco per vedere se la serata si è rivelata o meno fortunata come sperato.

SIMBOLOTTO, I RITARDATARI: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

L’affascinante gioco del Simbolotto che da mesi appassiona migliaia di concorrenti, permette di poter entrare in possesso di una vincita fino a 10 mila euro. In che modo? Per riuscirci sarà sufficiente centrare i numeri ed i simboli della combinazione (cinque in tutto), anche se ciò non dipenderà da noi ma solo dalla Dea Bendata. Tuttavia è possibile vincere cifre inferiori anche indovinando 4, 3 o anche solo due coppie di numeri/simboli. Le eventuali vincite potranno andarsi così ad aggiungersi a quelle che potreste realizzare grazie al Lotto. Adesso, non ci resta che dare uno sguardo alle statistiche, da sempre fonte di ispirazione.

Nel caso del Simbolotto, le statistiche sui numeri e simboli ritardatari non serviranno a molto ai fini del gioco, ma potranno comunque soddisfare la curiosità dei veri appassionati. Scopriamo quindi qual è l’attuale classifica aggiornata che vede in cima il 43 Funghi, assente da 28 concorsi. Lo segue a quota 22 concorsi mancanti il 31 Anguria. Terzo gradino del podio per ben due presenze, il 9 Culla ed il 22 Balestra, entrambi a quota 21 estrazioni saltate. Sono i 20 i turni di assenza per il 42 Caffè e l’8 Braghe mentre a quota 19 turni mancanti troviamo il 39 Forbici. Completa la top ten dei ritardatari il 3 Gatta, mancante da 15 concorsi ed il 4 Maiale che con il 41 Buffone che mancano entrambi da 13 estrazioni del Simbolotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA