SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 21 dicembre 2021

DOPO LOTTO È IL MOMENTO DEL SIMBOLOTTO, GIOCO COLLEGATO E DEI SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi l’appuntamento con il Simbolotto. Sarà un’estrazione fortunata quella di martedì 21 dicembre. Siamo nella settimana di Natale, e come regalo vogliamo fare una rapida spiegazione delle regole del concorso a coloro che non siano a conoscenza dei meccanismi del gioco. Giocare al Simbolotto è gratis: per partecipare all’estrazione è infatti sufficiente piazzare una puntata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione per il mese in corso (a dicembre è la ruota di Venezia), per vedersi associata dal sistema – in maniera del tutto automatica e gratuita – una schedina contenente cinque numeri e simboli. Con quest’ultima si potrà andare a caccia del primo premio del Simbolotto, che corrisponde a 10mila euro per ogni euro investito ed è destinato a chi fa l’en plein. Attenzione però, perché si vince anche facendo “4”, “3” e “2”, non solo con il “5”.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 21 dicembre: numeri vincenti!

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avviene sempre dopo quella del Lotto. L’attesa però in certi casi è spasmodica, come quella dei bambini che aspettano l’arrivo di Babbo Natale. Come ingannarla? Dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso di oggi, martedì 21 dicembre. Il primatista in fatto di assenze consecutive? In realtà sono due: il 43 Funghi e il 44 Prigione, entrambi assenti da 25 turni di fila. In terza posizione c’è il 4 Maiale, con 19 ritardi in serie, mentre il 35 Uccello occupa il quarto posto con 15 estrazioni di assenza.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 18 dicembre, quote Super

Quinta casella per il 23 Amo con 14 ritardi; alle sue spalle l’accoppiata composta da 10 Fagioli e 31 Anguria, svanita nel nulla da 13 concorsi. Latita da 12 estrazioni anche il 45 Rondine, primula rossa da 12 estrazioni di fila. Nona piazza in classifica per il 12 Soldato, che non si mette sull’attenti da 11 turni. Chiude la top ten il terzetto composto da 19 Risata, 20 Festa e 22 Balestra: tutti assenti da 10 turni.

LEGGI ANCHE:

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 18 dicembre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA