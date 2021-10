SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 21 ottobre 2021

Nella serata di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, si rinnova l’appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Una manciata di istanti fa sono stati rivelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo annotati in tempo reale e siamo pronti a riportarveli, chiaramente soltanto dopo averli abbinati ai simboli corrispondenti. La vera peculiarità di questo concorso risiede infatti nell’accostamento dei numeri ai simboli. A maggior ragione, pertanto, diviene fondamentale eseguire una verifica accurata della schedina, così da essere al cento per cento sicuri di non cestinare una giocata etichettata erroneamente come “non vincente”.

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 21 ottobre 2021

Mentre vi ricordiamo ancora una volta l’importanza del gioco responsabile e senza eccessi, vi esortiamo a procedere con le operazioni di verifica della vostra bolletta, facendo ricorso anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Anguria (31), i Funghi (43), il Baule (14), la Prigione (44), il Soldato (12). (Agg. di Alessandro Nidi)

Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 19 ottobre: flop Superstar

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO, SERATA FORTUNATA? ATTESO IL RICCO PREMIO

Sono passati solo due giorni dall’ultima estrazione, ma anche oggi 21 ottobre si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco opzionale del Lotto che arriva puntualmente dopo quest’ultimo. La serata di oggi potrebbe rivelarsi così fortunata al punto da permettere ad un concorrente (o più) di portarsi a casa un gruzzoletto del valore di 10mila euro. Come fare per indirizzare la Dea Bendata? Basta centrare i cinque numeri ed i relativi simboli presenti sulla propria schedina e che saranno scelti a caso tra i 45 disponibili. Tutto però sarà, appunto, affidato al caso, dunque il giocatore potrà fare affidamento solo alla propria fortuna e non potrà attuare alcuna particolare strategia.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 19 ottobre 2021

L’estrazione del Simbolotto, infatti, avviene in maniera automatica ed anche del tutto gratuita ma al concorrente viene richiesto un solo requisito imprescindibile, ovvero quello di puntare la propria giocata del Lotto su una delle ruote in promozione nel corso del mese, che per questo ottobre 2021 è rappresentata dalla ruota di Roma. Soddisfatto questo requisito, si potrà dare via libera alla Dea Bendata. E’ solo questione di attesa e solo dopo l’estrazione del Lotto si saprà se la schedina generata automaticamente è stata quella fortunata o meno.

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI AGGIORNATI

Occorrerà attendere ancora qualche ora prima di scoprire se l’estrazione di questo giovedì del Simbolotto risulterà particolarmente vincente per i concorrenti che aderiranno in maniera del tutto automatica e gratuita. Oltre al primo premio vi ricordiamo di fare attenzione anche agli altri, seppur inferiori. Nell’attesa passiamo come sempre all’analisi aggiornata dei numeri e simboli ritardatari che vanno a comporre la nuova top ten in vista dell’estrazione di metà settimana.

Ad aprire le danze ci pensa l’accoppiata 41 Buffone che ad oggi ha realizzato un ritardo di 40 concorsi. Si fa attendere da 31 estrazioni il 14 Baule mentre è fermo a 28 assenze il 22 Balestra. Appena fuori dal podio, con 22 ritardi troviamo il 19 Risata, mentre a brevissima distanza il 10 Fagioli. Trova un posto nella top ten dei ritardatari anche il 17 Sfortuna con i suoi 19 ritardi collezionati, mentre a quota 16 troviamo il 24 Pizza ed il 5 Mano. Chiudono la top ten con le loro 15 assenze il 37 Piano ed il 31 Anguria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA