SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 22 giugno 2021

ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO RICCA DI PREMI?

Torna anche oggi l’appuntamento con il Simbolotto, ovvero con quello che da queste parti usiamo definire il “concorso gemello” del Lotto. L’attribuzione di parentela la circostanziamo subito: basta giocare al Lotto per avere in “regalo” una schedina del Simbolotto per dare la caccia alla cinquina di numeri e simboli vincenti. Ora capite perché il legame è così stretto?

Certo, ci sono alcune distinzioni da fare per il Simbolotto: anzitutto è importante ricordarsi di giocare al Lotto ma non su una ruota a caso, bensì su quella in promozione. Ancora per qualche giorno, fino alla fine di giugno, la prescelta sarà quella di Napoli. Piazzata la giocata sarà il sistema, in maniera automatica, senza che voi facciate niente di particolare, ad emettere una schedina che vi consentirà di prendere parte all’estrazione che mette in palio, come primo premio, ben 10mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra gli aspetti più interessanti di coloro che periodicamente giocano al Simbolotto c’è quello legato a numeri e simboli ritardatari: si prende la schedina in mano e si controlla da quanto tempo mancano all’appello i propri. In testa a tutti per numero di assenze c’è sempre il 2 Mela, che non dà sue notizie da 42 concorsi.

Seconda posizione per il 10 Fagioli, ritardatario da 31 turni. Terza piazza per il 31 Anguria, che oggi può raggiungere proprio 30 assenze di fila. Quarta e quinta piazza appannaggio di 12 Soldato e 4 Maiale, assenti rispettivamente da 25 e 24 concorsi. Sesto il 41 Buffone con 21 assenze, settimo il 33 Elica ritardatario da 20. In ottava piazza troviamo il 45 Rondine, svanito da 17 estrazioni. A chiudere la top ten un’accoppiata: quella composta dal 22 Balestra e dal 7 Vaso, entrambi ritardatari da 16 turni.

