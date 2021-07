Simbolotto/ Lotto: estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 22 luglio 2021

DOPO LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO A REGALARE I SUOI MONTEPREMI!

Tutto pronto per il consueto appuntamento con il gioco del Simbolotto, a cui sarà dato spazio subito dopo le estrazioni del Lotto nella prima serata di oggi, giovedì 22 luglio 2021. Per tutti coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, per gli appassionati del Lotto esiste una possibilità in più per cercare di centrare una vincita secondaria, ma non per questo meno importante, rispetto al concorso principale. Vi è infatti l’opportunità di vincere non una, bensì due volte, esultando sia in occasione dello svelamento dei numeri del Lotto, sia della cinquina di simboli vincenti del Simbolotto, con il montepremi massimo di quest’ultimo fissato a quota diecimila euro.

Passando al regolamento, come si fa a prendere parte all’estrazione del Simbolotto? Innanzitutto, vi anticipiamo che si tratta di un’operazione molto semplice e che, soprattutto, non richiede un esborso ulteriore. Giocare al Simbolotto è del tutto gratuito e, per farlo, sarà sufficiente effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione nel corso del mese, che per luglio è la Nazionale. Automaticamente, il sistema contribuirà a generare in maniera del tutto casuale una combinazione di gioco contenente cinque simboli, che campeggeranno nella parte inferiore della vostra schedina, scelti da un gruppo di 45 emblemi. Se due o più di essi coincideranno con quelli estratti, significherà che avrete vinto.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto, come avrete capito dalla spiegazione, è quindi un gioco che permette di accaparrarsi premi extra nel corso di ogni singola serata dedicata al Lotto. Tutti gli scommettitori hanno l’occasione di vincere centrando l’intera combinazione (5 simboli su 5) e di portarsi a casa il premio da 10mila euro. Tuttavia, ricompense minori sono previste anche qualora si azzecchino 4, 3 o 2 emblemi, con premi rispettivamente di 50, 5 e 2 euro. Dunque, perché non tentare la sorte, rammentando sempre l’invito a giocare responsabilmente?

Mentre vi lasciamo il tempo necessario per riflettere in merito a tale interrogativo, contribuiamo a riassumervi di seguito la combinazione estratta martedì sera: il Diamante (29), il Naso (16), la Culla (9), l’Amo (23), la Testa (34) e la Gatta (3). Quali sono, invece, i principali simboli ritardatari del Simbolotto? In apertura di classifica troviamo il 31-Anguria, con 43 estrazioni senza comparire. Seguono, nell’ordine: 4-Maiale (37 concorsi), 22-Balestra e 7-Vaso (29), 44-Prigione (24), 35-Uccello (22), 17-Sfortuna (20), 37-Piano (15), 1-Italia e 38-Pigna (13), 5-Mano e 42-Caffè (10), 19-Risata, 39-Forbici e 20-Festa (9).

