SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 dicembre 2021

Il Simbolotto si prende la scena dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Del resto, essendo abbinato al primo dei due giochi, per gli appassionati del Lotto è naturale soffermarsi anche sulla cinquina fortunata. Lo è ovviamente per quei giocatori che hanno deciso di puntare sulla ruota in promozione. Dunque, il grande momento è arrivato: la serata può infiammarsi grazie a questa combinazione di numeri e simboli che potrebbe regalare sorprese inaspettate.

Magari avete riposto tutte le vostre speranze sulla giocata al Lotto e poi vi ritrovate con un bel premio al Simbolotto, magari riuscite a centrare una bella doppietta… Noi vi auguriamo il massimo, ma vi consigliamo di vivere questo momento delicato con la massima concentrazione. Ecco allora i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: l’Ombrello (28), il Quadro (40), le Nacchere (36), il Baule 14, il Diamante (29). Buona fortuna con la nuova cinquina! (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: ARRIVA L’ESTRAZIONE PRENATALIZIA

Ci siamo quasi: tra qualche ora scopriremo la nuova estrazione del Simbolotto caratterizzata da cinque numeri e simboli scelti da una rosa di 45. Il gioco “gemello” del Lotto regalerà anche oggi 23 dicembre nuove emozioni, a poche ore dal Santo Natale, e sono in tanti a sperare di poter aderire ad una estrazione particolarmente fortunata. Tutto, come sempre, sarà affidato al caso e dunque non c’è strategia che tenga quando si parla del Simbolotto. L’ultima parola spetterà quindi alla Dea Bendata, vestita a festa in occasione dell’estrazione prenatalizia di oggi. Chissà se oltre alle possibili vincite nel Lotto arriveranno in questa giornata anche dei premi interessanti nel Simbolotto?

Ciò che è certo è che la massima vincita a disposizione è pari a 10mila euro che potrà andare ad affiancarsi ad altri interessanti premi della serata. Per aderire non è richiesto alcun particolare stratagemma in quanto basterà compiere la giocata del Lotto sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto e che per questo finale di dicembre continua ad essere la ruota di Venezia. Quindi basterà attendere l’estrazione e sperare di riscontrare sul proprio tagliando i numeri ed i relativi simboli estratti.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Apprese le regole del Simbolotto siamo ora pronti a scoprire quali sono i numeri ed i simboli ritardatari del gioco che arriva subito dopo il Lotto e del quale ne rappresenta il perfetto gemello. Conoscere i “latitanti” di questo gioco complementare non porterà a vincite aggiuntive ma permetterà di ingannare l’attesa in vista della nuova estrazione di questo giovedì prenatalizio.

Dando quindi uno sguardo alla classifica immaginaria dei ritardatari nel Simbolotto, sul gradino più alto del podio questa volta troviamo il 43 Funghi che manca da 26 concorsi. Secondo posto per il 4 Maiale assente da 20 estrazioni e alle spalle il 35 Uccello, mancante da 16 concorsi. Sono 15 i turni saltati sal 23 Amo, mentre a collezionare 14 ritardi sono stati il 10 Fagioli ed il 31 Anguria. Il 45 Rondine ha raggiunto quota 13 estrazioni mancanti mentre il 12 Soldato ha realizzato 12 assenze. Infine con 11 turni in ritardo si fanno notare il 20 Festa, il 19 Risata ed il 22 Balestra.



