Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 23 novembre 2021

Nella giornata di oggi, martedì 23 novembre 2021, si palesa un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata annunciata pochi istanti fa e “Il Sussidiario” l’ha appuntata in tempo reale: ci accingiamo a fornirla di seguito a voi lettori, ma non prima di aver concluso le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. A questo punto, è imprescindibile l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere certi al mille per mille di non cestinare una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”.

Non occorre altresì scordare l’importanza di giocare in modo responsabile e di fare ricorso, per le fasi di verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Rompiamo adesso gli indugi e riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Ombrello (28), la Rana (13), il Soldato (12), il Cacio (30), il Quadro (40). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Questo 23 novembre 2021 non fa eccezione: come ogni martedì è tempo di estrazione del Simbolotto. Ma come si partecipa al gioco “gemello” del Lotto? Ve lo diciamo subito: basta piazzare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso e incrociare le dita. Sì, perché una volta fatta la vostra giocata sul Lotto – attenzione: sulla ruota giusta! – sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare per voi una schedina avente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi del Simbolotto.

Ora qualche dettaglio in più: la ruota del Lotto in promozione a novembre, ovvero quella su cui dovete puntare per avere in cambio una schedina del Simbolotto, è quella di Torino. Un’ultima precisazione: non è necessario azzeccare tutti e cinque i numeri e simboli per aggiudicarsi un premio. Il più alto, per chi fa l’en plein, ammonta a 10mila euro per ogni euro giocato. Ma si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 23 novembre 2021? Proviamo a dare un’occhiata alle statistiche riguardanti numeri e simboli ritardatari del concorso. Primatista in fatto di assenze è il 19 Risata, che non fa la sua apparizione da 36 turni. Sugli altri gradini del podio troviamo poi il 17 Sfortuna (36 ritardi) e il 18 Cerino (27 assenze). Quarta piazza per il 25 Natale, svanito da 22 turni, mentre il 39 Forbici completa la top five con le sue 18 latitanze.

Assenti entrambi da 15 estrazioni di fila il 32 Disco e il 20 Festa. A braccetto vanno pure il 43 Funghi e il 44 Prigione, vicini come collocazione e identici come periodo in fuga: 13 ritardi per loro. A chiudere la top ten è un’altra accoppiata: quella composta da 22 Balestra e 9 Culla, entrambi non si vedono da 11 turni in serie.



