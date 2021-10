SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 23 ottobre 2021

DOPO LOTTO SI ATTENDE IL SIMBOLOTTO E I SUOI PREMI

Come ogni sabato non può mancare l’appuntamento con il Simbolotto. Questo 23 ottobre 2021 dunque non fa eccezione: tanti giocatori potranno andare a caccia di un primo premio pari a 10mila euro per ogni euro investito. Qui però c’è da fare una piccola precisazione: sì, perché giocare al Simbolotto è gratis! L’unica spesa che bisogna mettere in conto è quella legata al gioco del Lotto. Ci spieghiamo meglio: per partecipare all’estrazione del Simbolotto l’unica cosa che bisogna fare è piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso.

Per questo mese di ottobre si tratta della ruota di Roma. A quel punto, una volta fatta la giocata, sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita (ovvero senza alcun esborso aggiuntivo), a generare una schedina contenente i cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi. Cosa aspettate a giocare?

SIMBOLOTTO, STUDIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avverrà, come da tradizione, dopo quella del Lotto: come ingannare l’attesa fino al momento fatidico? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Chi manca all’appello da più tempo è il 41 Buffone, ritardatario da 41 concorsi di fila. Seconda piazza per il 22 Balestra, i cui ritardi sono 29; terzo posto invece per il 19 Risata con 23 assenze. Fa sentire il suo fiato sul collo il 10 Fagioli, ritardatario da 22 turni, mentre il 17 Sfortuna completa la top five con 20 ritardi in successione.

A braccetto vanno il 5 Mano e il 24 Pizza, entrambi latitanti da 17 concorsi, ottavo è invece il 37 Piano con 16 ritardi di fila. A chiudere la top ten è infine un’altra accoppiata, quella composta da 8 Braghe e 18 Cerino: entrambi sono assenti da 14 estrazioni consecutive. Che sia oggi la volta buona?



