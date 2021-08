SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 24 agosto 2021

DOPO IL LOTTO SPETTA AL SIMBOLOTTO E I SUOI MONTEPREMI

Torna anche oggi, martedì 24 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Quali sono le regole per giocare e andare a caccia dei cinque numeri e simboli vincenti che danno accesso ad un primo premio da 10mila euro per ogni euro giocato? La cosa da sottolineare è che il Simbolotto è di fatto un gioco gratuito. Per partecipare all’estrazione basta infatti giocare…al Lotto! Non ci siamo sbagliati, il discorso è molto semplice: quel che bisogna fare è piazzare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso, che per questo agosto 2021 è ancora la ruota Nazioanle. Subito dopo sarà il sistema a generare, in maniera del tutto automatica e soprattutto gratuita, una schedina del Simbolotto contenente i vostri cinque numeri e simboli. Con questi andrete a caccia del primo premio! Anche se non li azzeccate tutti potete comunque intascare vincite importanti facendo “4”, “3” e “2”.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 agosto: i numeri vincenti

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Dobbiamo in qualche modo ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi. Dunque, che fare? Magari dare un’occhiata alle statistiche dei numeri e simboli ritardatari. Davanti a tutti per numero di assenze consecutive c’è il 31 Anguria, latitante da 57 turni. In seconda posizione rimane il 4 Maiale con le sue 51 assenze, mentre sul terzo gradino del podio continuano ad andare a braccetto il 27 Scala e il 43 Funghi con 21 ritardi in serie. Quinta piazza per il 10 Fagioli, primula rossa da 20 estrazioni. Il 6 Luna è invece sparito da 16 concorsi. La top ten si completa con un paio di coppie: prima quella composta da 41 Buffone e 15 Ragazzo, entrambi assenti da 15 turni. Poi quella formata da 16 Naso e 23 Amo, spariti dai radar da 14 estrazioni. Che quella di stasera sia quella buona per vedergli fare nuovamente capolino?

LEGGI ANCHE:

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 21 agosto 2021: flop SuperstarSimbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 21 agosto 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA