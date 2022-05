SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 24 maggio 2022

Nella giornata di oggi, martedì 24 maggio 2022, il Simbolotto ritorna con una nuova estrazione, che speriamo si riveli fortunata. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata in tempo reale: campeggerà di seguito, non appena si concluderanno le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a voi tutti che è fondamentale effettuare un check approfondito della schedina, non cestinando una giocata etichettata troppo in fretta come “non vincente”.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 24 maggio, numeri vincenti!

Le scommesse devono sempre essere eseguite in modo responsabile e si deve ricorrere, per l’attività di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Proseguiamo con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Elica (33), il Cacio (30), il Soldato (12), le Nacchere (36), l’Anguria (31). (Agg. di Alessandro Nidi)

Superenalotto Lotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 21 maggio: ma che ritardi!

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO NELLE ESTRAZIONI DI OGGI

DOPO IL LOTTO IN ARRIVO GRANDI VINCITE CON L’ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI?

Anche nella giornata di oggi, martedì 24 maggio 2022, è arrivato il tempo di una nuova estrazione del Simbolotto, che avrà luogo subito dopo quella del Lotto. L’auspicio, va da sé, è che siano elargiti ricchi premi per mezzo dei numeri e dei simboli fortunati. Subito dopo aver visionato insieme a voi lettori de “IlSussidiario.net” le combinazioni presenti sulle ruote del Lotto, dirottiamo la nostra attenzione sulla nuova cinquina vincente del Simbolotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 maggio 2022

Per prendere parte al concorso non occorre compilare nessuna scheda di gioco, né eseguire sforzi particolari, nel tentativo di centrare la combinazione vincente. L’unico requisito da osservare risiede nell’esecuzione della giocata del Lotto sulla ruota in promozione, che varia ogni mese (per tutto maggio è quella di Milano). Dopo aver puntato i numeri del Lotto su Milano, sarà necessario attendere di imbattersi nella nuova combinazione fortunata, nella speranza che combaci con quella originata dal sistema in modo totalmente casuale, senza che vi sia alcuna chance di selezione da parte dei giocatori.

SIMBOLOTTO: CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’importo massimo che può essere acciuffato giocando al Simbolotto equivale a 10mila euro e può essere agguantato facendo filotto, vale a dire indovinando cinque numeri su cinque. Anche chi riesce a intuire 4, 3 o 2 numeri/simboli può festeggiare, ma le cifre in palio sono sensibilmente inferiori man mano che decresce il numero complessivo di numeri e simboli correttamente pronosticati. Esaurita tale premessa, in attesa della nuova estrazione del Lotto, andiamo a esaminare la classifica di simboli e numeri ritardatari del Simbolotto.

Leggendo le classifiche del Simbolotto, scopriamo che in vetta alla graduatoria dei ritardatari c’è il 43 (funghi), che si fa aspettare da 42 concorsi; lo seguono il 31 (anguria) a quota 36 concorsi e, subito alle sue spalle, il 22 (balestra), che si fa desiderare da ben 35 estrazioni. Ai piedi del podio trova ubicazione i topi (11), che si fa attendere da 20 turni. Chiudiamo questa particolare top ten con l’1 (Italia), assente da 18 concorsi del Simbolotto, il 45 (rondine), latitante da 15 turni, il 14 (baule, 14 estrazioni), il 30 (cacio, 14 estrazioni), il 38 (pigna) e il 40 (quadro), appaiati a quota 13 ritardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA