Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 25 giugno 2022

DOPO IL LOTTO ECCO IL SIMBOLOTTO: RICCHE VINCITE IN ARRIVO?

In questa giornata di estrazioni si prenderà la scena anche il Simbolotto, protagonista oggi con un nuovo concorso. Oggi, sabato 25 giugno 2022, è prevista una nuova estrazione del Lotto, quindi non è da meno il gioco che gli è abbinato. Un’altra occasione di vincita, che prescinde dall’esito del gioco del Lotto. Per partecipare all’estrazione del Simbolotto dovete effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota in promozione, che varia ogni mese seguendo un apposito calendario. Nel caso di giugno si tratta di quella di Napoli.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 giugno, i numeri vincenti

Quindi, optando per una giocata al Lotto sulla ruota di Napoli, si ottiene sulla stessa schedina una giocata al Simbolotto. Noterete, infatti, una combinazione di numeri e simboli. Infatti, viene assegnata automaticamente, senza che dobbiate scegliere voi la cinquina. Inoltre, è pure gratuita, quindi non c’è alcuna somma da aggiungere rispetto a quella destinata per il Lotto. Tutto molto semplice, vero? Lo sarà anche l’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto che seguiremo in diretta.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 23 giugno 2022: la caccia

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI SIMBOLOTTO

Passiamo alle statistiche del Simbolotto, soffermandoci sui numeri e simboli ritardatari prima di scoprire quali sono quelli vincenti. Dunque, la classifica vede al primo posto 5 mano che ha accumulato 25 ritardi, due in più di 10 fagioli, che per questo motivo insegue dal suo secondo posto. Al terzo, invece, troviamo 19 risata e 9 culla, che di assenze invece ne hanno collezionate 20. Sono 16 i ritardi di 15 ragazzo, mentre alle sue spalle si trova una coppia, quella formata da 27 scala e 28 ombrello, entrambi a quota 15 ritardi.

A loro volta hanno alle loro spalle un’altra coppia, quella composta da 8 braghe e 21 lupo, che segue ad una lunghezza, quindi con 14 assenze. A completare la top ten c’è il 30 cacio, che invece di ritardi ne vanta 13. Come si può facilmente constatare, sono molto ridotte le distanze, motivo per il quale tutto può cambiare, soprattutto se uno di questi numeri e simboli del Simbolotto dovesse uscire, ad esempio, nell’estrazione di oggi che si terrà tra poco.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 giugno 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA