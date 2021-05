Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 25 maggio 2021

Con i numeri vincenti del Simbolotto si apre l’ultima settimana di maggio di questo gioco abbinato al Lotto. Non può farne a meno, il loro legame è indissolubile, come previsto anche dalla modalità di questo gioco. E così chi tenta la fortuna viaggiando tra le ruote del Lotto si ritrova poi a poter ottenere un’altra vincita, altrettanto interessante. Per scoprirlo bisogna solo controllare la combinazione di numeri e simboli che abbiamo raccolto, consapevoli comunque che poi sia necessario procedere con la verifica tramite i canali ufficiali e una qualsiasi ricevitoria, non necessariamente quella presso cui è stata effettuata la giocata. L’auspicio è di centrare tutta la cinquina, ma attenzione anche ad una eventuale corrispondenza parziale, perché si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti fortunati. Chiaramente l’importo del premio cambia, ma questa è un’altra storia. Rompiamo ora gli indugi, ecco la cinquina di numeri e simboli vincenti del Simbolotto: la Gatta (3), la Prigione (44), l’Italia (1), le Nacchere (36), l’Uccello (35). (agg. di Silvana Palazzo)

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 25 maggio 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO

Torna l’appuntamento con il Simbolotto in questo martedì 25 maggio 2021. Siete pronti a concorrere per mettere le mani su un primo premio che ammonta a 10mila euro? Siete pronti a farlo in maniera del tutto gratuita? Se entrambe le risposte a questa domanda sono affermative allora continuate a leggere perché stiamo per spiegarvi come si gioca al Simbolotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 maggio 2021

Innanzitutto è importante ricordare che per giocare al Simbolotto bisogna giocare al Lotto: non è un errore il nostro. Per inseguire la cinquina di numeri e simboli vincenti è infatti necessario fare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso: per questo maggio 2021 si tratta della ruota di Milano. Così facendo il sistema genererà in maniera del tutto automatica una schedina del Simbolotto con cui potrete inseguire uno dei premi in palio. Si vince infatti anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra gli aspetti più interessanti per chi gioca al Simbolotto vi è indubbiamente quello che riguarda i numeri e simboli ritardatari. Analizzando questa particolare classifica non possiamo fare a meno di osservare che il 2 Mela prosegue nella sua latitanza da ben 30 turni. In seconda posizione va lontano il 37 Piano con 27 ritardi consecutivi; terza piazza invece per il 10 Fagioli con 19 assenze. In quarta posizione spicca il 31 Anguria con 18 ritardi, mentre un numero dietro abbiamo il 30 Cacio ritardatario da 16 turni.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 22 maggio 2021

Sesta casella in condivisione per 13 Rana e 38 Pigna, entrambi assenti all’appello da 15 concorsi consecutivi. A ruota il 34 Testa con 14 ritardi, mentre il 12 Soldato non risponde presente da 13 turni. Chiude la top ten, con 12 assenze consecutive, il 4 Maiale, in ritardo da 12 turni di fila.



