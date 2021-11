Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 25 novembre 2021

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

Questa sera, giovedì 25 novembre 2021, arriva una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso opzionale del Lotto che arriva subito dopo dando la possibilità ai suoi concorrenti di potersi accaparrare delle ricche vincite aggiuntive. Si tratta di un gioco basato sul caso, che va in scena in modo del tutto automatica e gratuita ma che va a rappresentare nel parterre di giochi settimanali quello che permette senza dover far nulla di ampliare il proprio gruzzoletto facendo riferimento solo ad un pizzico di fortuna.

Se avete già tentato la fortuna al Lotto, perché non procedere anche con la giocata al Simbolotto? Vi spieghiamo subito come fare: è sufficiente rispettare un solo requisito, ovvero procedere alla propria giocata del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel corso del mese che per questo novembre continua ad essere quella di Torino. A questo punto non occorre fare altro che attendere l’estrazione in arrivo subito dopo quella del Lotto e sperare nella generosità della Dea Bendata.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

A poche ore di distanza dal nuovo concorso del Simbolotto, non serve a nulla fare previsioni sui numeri ed i relativi simboli che potrebbero comparire al termine dell’estrazione automatica. Ricordiamo che il gioco “gemello” del Lotto mette a disposizione una vincita massima di 10mila euro a coloro che riusciranno a trovare sulla propria schedina tutti e cinque i protagonisti della serata ma si vince anche con il “4”, il “3” e perfino con il “2”.

Se state scalpitando in attesa di conoscere la nuova combinazione, ecco quali sono i numeri ed i relativi simboli ritardatari del concorso. Ad aprire la top ten ci pensa il 19 Risata, assente da 37 concorsi, seguito dal 17 Sfortuna che si ferma a 34 concorsi. Il podio è completato dal 18 Cerino assente da 28 estrazioni. Appena fuori dai primi tre posti troviamo il 25 Natale che si fa desiderare da 23 appuntamenti, mentre è a quota 19 il 39 Forbici, seguito da 16 concorsi mancanti da parte del 32 Disco e del 20 Festa. Il 44 Prigione ed il 43 Funghi procedono di pari passo con 14 ritardi, mentre a quota 12 troviamo il 9 Culla ed il 22 Balestra.

