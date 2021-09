SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 25 settembre 2021

DOPO IL LOTTO, ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI GRANDI PREMI

Torna l’appuntamento con il Simbolotto in questo sabato 25 settembre 2021. Di che si tratta? Ovviamente stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Siamo soliti affermare questo legame di parentela così strettto fra i due concorsi per un motivo molto semplice: è proprio giocando al Lotto che si accede al Simbolotto. Il solo requisito da soddisfare per prendere parte all’estrazione, che si tiene ogni martedì, giovedì e sabato, è quello di piazzare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso: per questo mese di settembre la prescelta è la ruota di Palermo.

A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli con cui dare l’assalto al primo premio. A quanto ammonta? Dipende dalla somma investita: ogni euro giocato corrisponde a 10mila euro di vincita per chi azzecca tutti i numeri e simboli.

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa fino all’estrazione del Simbolotto che, come da tradizione, avverrà dopo quella del Lotto? Un’idea potrebbe essere quella di dare un’occhiata alle statistiche riguardanti i numeri e simboli ritardatari del concorso. Così facendo possiamo vedere come in vetta per numero di ritardi consecutivi vi sia il 41 Buffone, in ritardo da 29 turni di fila. Seconda piazza appannaggio del 34 Testa, che non fa capolino da 27 estrazioni.

Terzo posto del Simbolotto? Appartiene al 39 Forbici, che ha accumulato 22 concorsi di assenza. Al quarto posto il 14 Baule ritardatario da 20 volte precede il 22 Balestra a quota 17. Poi spazio ad un terzetto: il 42 Caffè, il 36 Nacchere e il 25 Natale si sono dati alla macchia da 16 concorsi consecutivi, qualcuno oggi riuscirà a catturare questi latitanti? A completare la top ten, rispettivamente in nona e decima piazza, sono il 21 Lupo e il 2 Mela, assenti il prmo da 15 estrazioni, il secondo da 13.

