SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 agosto 2021

Siamo giunti al secondo appuntamento settimanale con il concorso Simbolotto, che arriva puntuale subito dopo le estrazioni di Lotto e 10eLotto. Da poco sono stati svelati i numeri ed i simboli vincenti che potrete trovare tra le nostre pagine web e confrontare prontamente con quelli presenti sul vostro scontrino. Dopo aver sentito il cuore battere all’impazzata in occasione dei numeri estratti sulle vostre ruote preferite, è arrivato il momento di cimentarvi con il concorso che potrebbe fruttarvi fino a 10mila euro in più!

Come procedere in maniera cauta ma al tempo stesso sicura? Nella fase relativa alla verifica, infatti, occorre fare doppiamente attenzione dal momento che oltre ai numeri occorre verificare anche i relativi simboli estratti in modo del tutto automatico subito dopo il concorso di oggi del Lotto. Nel caso in cui la Dea Bendata dovesse decidere di coprirci le spalle, il momento fatidico della verifica potrebbe rivelarsi particolarmente piacevole! Per scoprire se l’ultimo giovedì del mese si è concluso in bellezza c’è però solo un modo: controllare i numeri e simboli vincenti di oggi dando uno sguardo alla nuova combinazione fortunata: il Piano (37), i Fagioli (10), l’Amo (23), la Pizza (24), le Braghe (8). (Agg. di Emanuela Longo)

DOPO IL SUCCESSO DEL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI PREMI A REGALARE EMOZIONI

Nuovo appuntamento, il secondo della settimana, all’insegna del Simbolotto, il tradizionale gioco che arriva dopo il Lotto e che ci terrà compagnia anche nella prima serata di oggi, 26 agosto 2021. Cinque numeri e cinque simboli potrebbero fare la felicità dei fortunati giocatori: nel caso in cui dovessero essere tutti intercettati al termine dell’estrazione di oggi, infatti, il premio sarà pari a 10 mila euro. Per aderire subito all’appuntamento con la fortuna non occorrerà fare molto e non è richiesto il pagamento di alcuna cifra in denaro. Il gioco che arriva subito dopo il Lotto sarà completamente gratuito!

Per partecipare al Simbolotto sarà sufficiente piazzare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. In questo caso si tratta della ruota Nazionale, la stessa che ci ha tenuto compagnia anche nel mese di luglio. In automatico il sistema genererà una cinquina formata da numeri e simboli scelti da un elenco di 45 accoppiate con le quali si potrà procedere alla consueta caccia alla combinazione vincente ed al relativo premio. Oltre al “5” si potrà vincere anche con il “4”, il “3” ed il “2” sebbene i premi saranno ovviamente minori.

SIMBOLOTTO: QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Manca sempre meno alla nuova estrazione del Simbolotto e prima di scoprire quale sarà la combinazione vincente di questo giovedì 26 agosto che potrebbe rappresentare una ulteriore vincita per gli appassionati del Lotto che hanno aderito al concorso, andiamo alla scoperta dei numeri e simboli estratti lo scorso martedì: 26 Elmo, 2 Mela, 18 Cerino, 33 Elica e 1 Italia. Quale sarà la nuova combinazione odierna?

Per ingannare l’attesa vi proponiamo ora uno sguardo ai numeri ed ai simboli ritardatari nel gioco del Simbolotto. A governare è il simbolo per eccellenza dell’estate, il 31 Anguria, con un ritardo di 58 estrazioni, seguito da 4 Maiale a quota 52 concorsi. A netta distanza troviamo sul terzo gradino del podio con 22 concorsi mancanti il 27 Scala e il 43 Funghi. Sono 17 le estrazioni mancanti per il 6 Luna mentre una in meno per il 41 Buffone ed il 15 Ragazzo. Si fanno desiderare da 15 concorsi il 16 Naso e il 23 Amo mentre a quota 14 troviamo altre due presenze, il 34 Testa ed il 35 Uccello.

