SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 26 giugno 2021

Torna l’appuntamento con il Simbolotto in questo sabato 26 giugno 2021. Quali saranno i numeri e simboli vincenti dell’estrazione che, come da tradizione, arriva dopo quella del Lotto? Lo scopriremo soltanto nelle prossime ore: adesso, però, abbiamo il compito di spiegare come funziona questo gioco a chi non vi fosse così avvezzo. Innanzitutto è bene precisare che al Simbolotto si partecipa in maniera del tutto gratuita. Si ha infatti diritto ad una schedina contenente cinque numeri e simboli semplicemente giocando al Lotto, senza costi aggiuntivi. La condizione da soddisfare è solamente una: ricordarsi di giocare al Lotto ma puntando sulla ruota in promozione per il mese in corso; nel caso di giugno 2021 si tratta di quella di Napoli. A quel punto il sistema genererà in automatico una schedina del Simbolotto che vi renderà eleggibili per la vittoria del primo premio da 10mila euro.

Uno degli aspetti statistici più consultati del Simbolotto è quello che ha a che vedere con numeri e simboli ritardatari di questo concorso. Quali sono i grandi assenti? Davanti a tutti resiste il dominio del 2 Mela con 44 ritardi. Il secondo della graduatori, il 31 Anguria, è staccato con 32 assenze di fila. Terzo posto per il 12 Soldato con 27 ritardi, inseguito dal 4 Maiale a quota 26. La quinta posizione spetta al 41 Buffone con 23 assenze di fila, mentre il 45 Rondine non fa capolino da 19 turni. Settima piazza in condivisione per il 7 Vaso e per il 22 Balestra, entrambi latitanti da 18 Turni. Nona piazza per l’11 Topi: spariti dai radar da 16 concorsi in serie. Chiude la top ten un’altra coppia: quella composta da 43 Funghi e 21 Lupo, entrambi svaniti nel nulla da 10 estrazioni consecutive. Che sia oggi la volta buona per rivederli?

